Una escena de extrema violencia e impunidad quedó registrada este lunes en el Acceso Sudeste, a la altura del Triángulo de Bernal, donde un grupo de personas cortó la ruta y comenzó a cobrar “peaje” a los autos que intentaban pasar. Un conductor filmó el momento en el que fue intimidado y amenazado, y luego difundió el video en redes sociales.

En las imágenes se ve cómo el grupo –integrado por hombres y mujeres– había encendido fuegos sobre la calzada y se acercaba a los vehículos para exigir dinero. Los que se negaban a pagar, eran amedrentados con palos, insultos y golpes a los autos.

⚠️#NACIONALES #VIDEO

Buenos Aires: Indignación por un piquete y pedido de “moneditas” para subir al Acceso Sudeste en el triangulo Bernal



Un grupo de personas bloqueó el acceso sudeste, pidió 200 pesos por vehículo y amenazó a quienes no pagaban. El hecho fue registrado desde… pic.twitter.com/88u8P27uU4 — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) April 8, 2025

“$200 pesos, lo que tengas, no te voy a dejar pasar, sino, chocame”, se escucha decir a uno de los manifestantes. El conductor, que permanecía en su vehículo, intentaba mantener la calma mientras le respondía que no tenía plata y que estaba grabando todo.

“¿Me vas a chocar? Dale. Vas a tener que dar la vuelta para pasar”, insistió el manifestante. Cuando el automovilista le advirtió que iba a cruzar igual, recibió una nueva amenaza: “No me interesa, no te vamos a dejar pasar”.

¡Nos interesa tu opinión! ¿Qué pensás de lo que ocurre en el triángulo de Bernal? ¡Enviar!

El argumento del grupo fue una supuesta colecta por la muerte de un menor. “Estamos haciendo una colecta porque mataron a un nene”, justificaron. Otro de los involucrados agregó: “A mi primo lo mataron en la calle”.

La situación se volvió aún más tensa cuando varios se agruparon para intimidar con palos a los autos que se negaban a colaborar. A pesar de eso, el conductor que grababa el hecho logró pasar sin pagar. “¿Y la policía dónde está? ¿Me pueden decir dónde está la Policía? Esto es lo que está pasando ahora, siendo las 13.20 de la tarde”, se lo escucha decir indignado al hombre. en el final del video.