El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, brindó una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus. Desde el Salón Dorado de la Gobernación, el funcionario de Axel Kicillof hizo su primera presentación luego de lo que fue la presentación oficial como candidato a diputado naciona acompañando a Victoria Tolosa Paz en la boleta del Frente de Todos.

El titular de la cartera sanitaria bonaerensecelebró que en la Provincia de Buenos Aires "impedimos que ingresaran las variantes más contagiosas y ese es otro logro que tenemos que valorar". En ese marco, aprovechó el tema para comenzar una lluvia de dardos contra la oposición. "Algunos insisten en que tomemos más medidas para evitar que ingresen esta variantes al país, cuando todavía eso no ha ocurrido", expresó.

Siguiendo esa línea, agregó: "En Gran Bretaña tenían 1200 fallecidos por día y ahora tienen 60 y son personas que no se quisieron vacunar. En nuestra Provinca no vamos a tener los problemas de Europa y Estados Unidos, donde hay un alto porcentaje de gente que no quiere vacunarse. Allá la ideología política influye en la decisión de la gente para no vacunarse. Le pedimos a todos que colaboren para que eso no ocurra aquí".

Por último, Gollán disparó: "La oposición dice que perdimos un año y medio en vacunar a los chicos cuando la vacuna Pfizer fue aprobada recién el 10 de mayo en Estados Unidos". Y concluyó: "Hoy se anunció la compra de 20 millones de vacunas Pfizer. A ningún bonaerense le va a faltar su vacuna. Logramos vencer la campaña del miedo y con la gente que no pueda ir a vacunarse, iremos a vacunarla casa por casa".

Cabe recordar que este lunes se registraron un total de 1.663 casos positivos de coronavirus en la Provincia, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 1.952.669. Los fallecidos suman 51.444 personas y remarcó que ayer la totalidad de vacunados fue de 82.391 sobre un padrón de inscriptos de 11.080.059. El total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 11.435.882.