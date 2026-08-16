El armado opositor de cara a las elecciones de 2027 en la provincia de Buenos Aires comenzó a mostrar señales de acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). En ese marco, el dirigente macrista Fernando De Andreis no descartó que ambos espacios puedan compartir una fórmula para disputar la Gobernación.

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“Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta, pero realmente no nos pusimos a hablar de eso todavía”, sostuvo De Andreis en declaraciones radiales.

El dirigente, cercano al expresidente Mauricio Macri, participó esta semana de una reunión en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

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Tras ese encuentro, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo con reuniones cada 15 días, con el objetivo de avanzar en la coordinación política entre el PRO y el oficialismo libertario.

La advertencia sobre el peronismo bonaerense

De Andreis planteó que uno de los principales objetivos del acercamiento es evitar una fragmentación opositora que pueda beneficiar al peronismo en la Provincia.

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“El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones se junta, y hoy los seguimos viendo competitivos. Si dividimos, tienen altísima chance de ganar”, advirtió.

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Mientras distintos sectores del PRO analizan su estrategia electoral, incluido el espacio referenciado en Hernán Lacunza, el dirigente macrista sostuvo que la prioridad debe estar puesta en la construcción de una alternativa competitiva frente al peronismo.

En paralelo, el PRO avanza con un armado territorial de cara a 2027, con la intención de presentar candidatos en las principales ciudades del país y ampliar su presencia en gobernaciones e intendencias.

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Por ahora, una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en la Provincia aparece como una posibilidad, aunque De Andreis aclaró que todavía no hubo conversaciones concretas para definirla.