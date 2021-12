Sergio Agüero anunció su retiro como profesional. El Kun, a sus 33 años, brindó una conferencia de prensa desde Barcelona, donde comunicó que no puede seguir jugando al fútbol producto de una patología maligna que se agravó como secuela del Covid-19.

Campeón con la Selección Argentina de la Copa América de Brasil 2021, el delantero jugó por última vez el pasado 30 de octubre para el conjunto Culé ante Alavés por La Liga de España, cuando una arritmia cardíaca le provocó un dolor en el pecho.

De #Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol, @aguerosergiokun. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa.#GraciasKun #TodoRojo pic.twitter.com/JRG1EgMx1J — C. A. Independiente (@Independiente) December 15, 2021

Luego de que le indicaran realizarse estudios con 90 días, finalmente se ve obligado a abandonar su carrera como profesional de manera anticipada. "Esta conferencia es para anunciar que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional", dijo el delantero entre lágrimas.

"Estuve en buenas manos, de los médicos, que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez díaz. Quería contarles que hice todo lo posible para saber si había alguna esperanza, pero no había mucha", agregó.

Luego de la conferencia, el Club Atlético Independiente lanzó una serie de mensajes en Twitter para solidarizarse con el jugador surgido en Avellaneda. "Gracias por el fútbol. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa", publicaron en las redes sociales.

Agüero debutó en Independiente el 6 de julio de 2003, en un clásico con San Lorenzo en Avellaneda. Oscar Ruggeri lo hizo debutar con 15 años, 1 mes y 3 días, lo que constituyó el estreno más precoz de la historia de AFA por encima de Diego Maradona.