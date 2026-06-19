No todos los viajes al Mundial comienzan con un pasaje de avión. En el caso de Bruno Coronel, un joven de Burzaco, el camino empezó varios años antes entre jornadas de trabajo, ventas de pan casero y distintos esfuerzos para reunir el dinero necesario que le permitiera cumplir un sueño.

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La historia fue contada por el portal Noticias de Brown, donde Bruno relató cómo logró llegar a Estados Unidos para vivir de cerca la experiencia mundialista y acompañar a la Selección Argentina.

Según contó, durante la pandemia su familia comenzó un emprendimiento de elaboración y venta de panificados para afrontar una situación económica complicada. Con el tiempo, esa actividad no solo ayudó a sostener el hogar, sino que también le permitió financiar sus estudios de Periodismo Deportivo y avanzar en otros proyectos personales.

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Con el objetivo de viajar al Mundial, el joven continuó trabajando y realizando distintas tareas para sumar ingresos, entre ellas el corte de pasto. Cada esfuerzo tenía una meta clara: poder estar presente en la máxima cita del fútbol.

Finalmente logró llegar a Estados Unidos. Y aunque no tenía entradas para ver a la Selección Argentina, una situación inesperada terminó haciendo todavía más especial la experiencia. De acuerdo con su relato, un hincha mendocino le regaló un ticket para presenciar el primer partido del equipo argentino en Kansas.

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"Ver a Messi ahí fue una locura", recordó durante la entrevista, al describir uno de los momentos más emocionantes del viaje.

Mientras disfruta de una experiencia que imaginó durante años, Bruno ya piensa en el futuro. Como periodista deportivo, sueña con volver a una Copa del Mundo, aunque la próxima vez espera hacerlo acreditado para trabajar y cubrir el evento.

Antes de cerrar la charla, dejó un mensaje para quienes persiguen sus propios objetivos: "Si tienen un sueño hay que pelearla hasta el final".