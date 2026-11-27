Hay ideas que parecen demasiado audaces hasta que alguien decide llevarlas adelante. Y hay personas que, con pasión, perseverancia y una cuota de locura, consiguen transformar aquello que parecía imposible en una referencia para toda una industria.

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Gustavo Laurino es periodista, productor, musicalizador y conductor radial. Este sampedrino encontró en los medios de comunicación una manera de vivir su pasión por la música. Comenzó a los 14 años, cuando se incorporó a una radio, y desde entonces construyó un recorrido de más de tres décadas que tuvo uno de sus mayores hitos con la creación del San Pedro Country Music Festival.

Esta semana, ese camino sumó un reconocimiento de dimensión internacional: Laurino fue convocado para presentar la historia y la proyección del festival en Billboard Connect 2026, un encuentro que reunió a más de 60 referentes de la industria musical, entre productores, empresarios, artistas y responsables de grandes eventos.

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Una pasión que comenzó detrás de un micrófono

Mucho antes de convertirse en productor de uno de los festivales de country más importantes de Sudamérica, Laurino ya estaba vinculado con la música y la comunicación.

Desde adolescente encontró en la radio un espacio para desarrollar su vocación. Su conocimiento sobre bandas, estilos, discos e historia musical fue construyendo un perfil melómano que también tuvo su expresión comercial: llegó a tener disquerías propias antes de consolidar su actividad en los medios.

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Con el paso de los años, esa experiencia se transformó en proyectos concretos. El 3 de noviembre de 2008 inauguró Estación San Pedro FM 88.7, emisora que creó, dirige y produce, con una programación basada en la selección musical de diferentes géneros y épocas. Allí conduce espacios como Hoy es el Día y participa en El Clásico.

También desarrolló San Pedro Rock Radio, en FM 94.3, otra señal dedicada a la música y sus distintas vertientes.

Pero su relación con la radio no se limitó a poner música o conducir programas. La difusión musical fue el punto de partida de una idea que terminaría convirtiéndose en un acontecimiento cultural de alcance internacional.

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Una idea que parecía una locura y terminó haciendo historia

Después de conocer festivales en Estados Unidos y Brasil, Laurino comenzó a imaginar una propuesta diferente para su ciudad. En 2002 impulsó la creación de un encuentro dedicado exclusivamente a la música country.

La primera edición llegó en 2003 y convocó a unas 4.000 personas. Era el comienzo de una experiencia que no tenía antecedentes de semejante dimensión en el país y que buscaba darle visibilidad a un género que todavía ocupaba un espacio reducido dentro de la escena musical argentina.

La apuesta fue creciendo año tras año. Se incorporaron artistas nacionales e internacionales, se consolidó una comunidad de seguidores y el festival comenzó a trascender las fronteras de San Pedro.

En la edición de 2026, la convocatoria superó las 30.000 personas. Participaron alrededor de 60 bandas nacionales e internacionales y, como sucede habitualmente, la Embajada de Estados Unidos acompañó la propuesta con la presencia de una agrupación de ese país.

Billboard abrió sus puertas a una historia diferente

La convocatoria a Billboard Connect 2026 representa un nuevo escalón en ese recorrido. El vínculo con Billboard había comenzado el año pasado y permitió que Billboard Argentina se incorporara como Media Partner de la edición 2026 del festival.

En esta oportunidad, el propio medio propuso un espacio para que Laurino compartiera la experiencia, su desarrollo y las perspectivas de crecimiento. Estuvo acompañado por tres artistas fundamentales en la construcción de esta historia: Gabriel Grätzer, Yulie Ruth y Martín Blebel.

Durante el encuentro repasaron más de dos décadas de trayectoria y eligieron cerrar con “Juntos a la Par”, una composición de Yulie Ruth con inspiración country que posteriormente alcanzó una enorme popularidad en la voz de Pappo.

Entre los participantes de Billboard Connect estuvieron José Palazzo, referente de Cosquín Rock y En Vivo Producciones; Matías Pergolini, de Vorterix; Paz Selvatici, de DF Entertainment; y Roberto «Kuky» Pumar, de Leader Entertainment.

También asistieron artistas como Ale Sergi, Pablo Lescano, Coti, L-Gante y Walas, entre otros protagonistas de la escena musical.

Para Laurino, fue una oportunidad de contar una experiencia diferente ante quienes toman decisiones dentro de la industria, generar nuevos contactos con managers y productoras y abrir posibilidades para futuras colaboraciones.

El próximo desafío: seguir creciendo

La participación en Billboard Connect abre nuevas perspectivas para Country2.com, que continuará trabajando en la expansión del festival y en proyectos que comenzarán a tomar forma durante 2027.