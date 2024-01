Brighton & Hove Albion, club de la primera división del fútbol inglés, hizo oficial este sábado la contratación del joven lateral argentino Valentín Barco por cuatro años y medio, hasta junio de 2028, luego de formalizarse la desvinculación de Boca Juniors.

"¡Nos complace confirmar el fichaje de Valentín Barco procedente de Boca Juniors, que se incorpora con un contrato de cuatro años y medio hasta junio de 2028!", posteó el club en la red social X junto a otras publicaciones con la camiseta "xeneize" y ropa de entrenamiento del seleccionado argentino.

Barco, de 19 años, se incorporará a su nuevo equipo de la Premier League cuando termine su participación en el Preolímpico Sudamericano que comenzará hoy en Venezuela y se disputará hasta el 11 de febrero.

El zurdo, finalista con Boca en la pasada Copa Libertadores, quedó liberado de la institución argentina luego de ejecutarse la cláusula de rescisión de su contrato en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Una salida polémica

Boca y el futbolista mantuvieron en los últimos meses infructuosas negociaciones para extender el vínculo que finalizaba el próximo 31 de diciembre y elevar el monto de salida, considerado bajo por el crecimiento del "Colo" desde su consolidación en primera bajo la dirección técnica de Jorge Almirón.

Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, dio a entender públicamente que el jugador no quiso renovar. "Hay que ser agradecido", disparó cuando ya era oficial que Barco firmaría con el Brighton inglés.

Días después, el jugador respondió en duros término y aseguró que la dirigencia de Boca "no atendía el teléfono" mientras se realizaban las conversaciones para extender el vínculo.

📲 Valentín Barco se despide de Boca a través de sus redes sociales pic.twitter.com/NUEN3SzZpL — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 20, 2024

La despedida del "Colo"

Tras oficializar su venta al conjunto de Inglaterra, Barco, se tomó un momento esta tarde para despedirse de Boca a través de su cuenta de Instagram: “Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente”.

“Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo. Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplir. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pensión, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca", agregó.

"Me llevo los mejores recuerdos. Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca”, concluyó el juvenil, de 19 años, acompañado de varias fotos de su paso en el “Xeneize”.

De 25 de Mayo a la Premier League

Barco nació en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, es producto de la categoría 2004 y juega como lateral izquierdo, un puesto en el que los cracks no abundan en el fútbol argentino. Sin embargo, lo destacan por su velocidad y técnica, características que empezó a forjar en sus épocas de delantero en el club Sportivo de su ciudad natal y que evidenció en sus tres partidos en la máxima categoría.

El pibe llegó a Boca cuando tenía nueve años. La prueba inicial se la tomó Ramón Maddoni, gran descubridor de talentos, el 13 de diciembre de 2013. Pese a quedar fichado, debió emprender una tarea sacrificada. Como en la primera etapa no quedó en la pensión, durante tres años hizo 450 kilómetros en el Renault 12 de su padre, ida y vuelta entre Veinticinco de Mayo y Buenos Aires, cuatro veces por semana.

Valentín atravesó los obstáculos necesarios hasta poder firmar su contrato y renovarlo hasta el 31 de diciembre de 2024 con una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Ahora, luego de que Brighton hizo ejecución de la misma, el futbolista bonaerense demostrará todo su talento en la Premier League inglesa, considerada por muchos especialistas como la mejor liga del mundo.