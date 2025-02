La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Javier Milei de haber promovido una estafa con criptomonedas y lo calificó de "incompetente" para ocupar la Presidencia. Sus declaraciones llegaron después de la caída abrupta de una criptomoneda que el mandatario había publicitado en sus redes sociales.

"De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial", apuntó la ex mandataria en un fuerte mensaje en redes sociales.

Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.



De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.



Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.



Inflaste su valor aprovechándote de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

A los pocos minutos de sus declaraciones, el bloque de Diputados de Unión por la Patria anunció que impulsará un pedido de juicio político contra Milei. Argumentan que se trata de "un escándalo sin precedentes" y cuestionan la responsabilidad del Presidente en el episodio.

La criptomoneda en cuestión había sido promocionada por Milei en su cuenta de X (antes Twitter), generando un aumento en su valor. Sin embargo, tras su difusión, la moneda colapsó, dejando a miles de inversores con grandes pérdidas y beneficiando a un reducido grupo con información privilegiada.

En su crítica, Cristina Kirchner también cuestionó la actitud de Milei ante la situación: "Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei... ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!".

Ante la polémica, el Presidente respondió en redes asegurando que no estaba al tanto de los detalles del proyecto y que, al informarse mejor, decidió dejar de promocionarlo. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", justificó Milei.

La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes.



Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación. — Diputados UP (@Diputados_UxP) February 15, 2025

Cristina Kirchner no dejó pasar esta explicación y continuó con su crítica: "¡Y, para colmo, después decís que NO ESTABAS INTERIORIZADO! ¿No era que sos 'el mejor presidente de la historia'? ¿No era que sos 'el genio de la economía'? De autoproclamado 'líder global' a CRYPTO ESTAFADOR".

Para cerrar, la ex presidenta lanzó una dura frase contra el libertario: "¡Mirá a dónde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. ESA ES TU LIBERTAD DE MERCADO... la del casino. Se te cayó la careta".