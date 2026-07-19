Después de ser uno de los futbolistas más determinantes de la Selección argentina en los playoff del Mundial 2026, Enzo Fernández, nacido en San Martín, vivió el desenlace más doloroso de su carrera con la camiseta albiceleste. El volante fue expulsado en los minutos finales de la derrota ante España y dejó al equipo con un jugador menos en el tramo decisivo de la final.

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La imagen contrastó con la que había dejado apenas unos días antes frente a Inglaterra. En aquella semifinal, el mediocampista de San Martín fue uno de los grandes héroes de la clasificación al marcar un golazo que encaminó el triunfo argentino por 2 a 1 y el pase a la final. Su actuación lo había ratificado como una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni.

Pero la final cambió su historia. A los 82 minutos recibió una tarjeta amarilla por protestar una infracción que el árbitro esloveno Slavko Vinčić no sancionó. Ya en el tiempo adicionado llegó tarde a disputar una pelota con Pau Cubarsí, cometió una infracción y vio la segunda amonestación.

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La expulsión obligó a Argentina a afrontar el alargue con diez futbolistas, un escenario que terminó inclinando la balanza a favor de España. El conjunto europeo encontró el gol de Ferrán Torres y se quedó con el título mundial.

Antes de abandonar el campo de juego del MetLife Stadium, Enzo tuvo un gesto que reflejó el golpe que significó ese momento. Levantó la mano hacia la tribuna y les pidió perdón a los miles de hinchas argentinos que acompañaron al seleccionado en la final.

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Su despedida del partido quedó como una de las imágenes de la definición. No borra el recorrido de Enzo Fernández con la camiseta argentina: campeón del mundo en Qatar 2022, pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni y una de las figuras de este Mundial, donde fue determinante con un golazo en la semifinal ante Inglaterra. Pero la final le mostró la cara más cruel del fútbol: pasó de ser uno de los héroes del camino hacia la definición a terminar expulsado en el partido que consagró a España.