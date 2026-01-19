El joven jinete de Ayacucho, Aron Tort, permanece internado en estado delicado tras el choque entre dos camionetas en la Ruta Provincial 46 donde fallecieron dos personas.

Tort, de 23 años, regresaba del Festival de Jesús María viajaba en una Hilux y por razones que se buscan determinar chocó contra una Amarok. El joven fue operado de urgencia por una grave lesión vascular.

Su familia señaló al medio Urgente Ayacucho que espera novedades sobre su evolución en las próximas horas.

En la redes sociales, la comunidad se hizo eco y solicitaron una cadena de oración para su pronta recuperación.

Tort venía de competir en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Allí había sufrido un golpe al momento que estaba concluyendo su jineteada del día sábado donde estaba entre los 4 primeros en la categoría Gurupa Sureña. Finalmente, pudo seguir en competencia y terminó en séptimo lugar.

El grave siniestro vial ocurrió este lunes (19 de enero) por la mañana en la Ruta Provincial N° 46, a la altura del kilómetro 60 en la zona de Paraje Santo Domingo, partido de Bragado, donde por causas que se investigan colisionaron dos camionetas, una Amarok y una Hilux.

Como consecuencia del impacto, dos personas fallecieron en el lugar, mientras que otras resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladadas para su atención médica, una de ellas intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Los fallecidos son un hombre mayor de edad oriundo de 25 de Mayo, quien viajaba como acompañante en la Amarok. Además, falleció una mujer de 61 oriunda de Ayacucho, que se desplazaba como acompañante en la Hilux.