Marcelo Agüero es ex cantante de la banda de género tropical “Los Leales”. El músico es otro outsider de estas elecciones y se postula como precandidato a intendente de Quilmes por el Partido Autonomista.

“Quiero transformar las cosas, que se hagan mejor y más rápido, el estar cerca de la gente y ayudar al vecino, generar trabajo y solucionar el tema de la inseguridad. Quiero aportar mi granito de arena junto a un equipo importante de gente. Tengo la suerte de ser conocido y querido por la gente, porque soy honesto”, sostuvo el precandidato.

Sobre los temas que lo preocupan lanzó: “En cuanto a inseguridad es un momento muy difícil. Estamos armando un equipo para desarrollar soluciones para el vecino, hay que generar trabajo, pensar que buscando trabajo se puede salir adelante y cambiar las cosas, yo me crié en Villa Itatí, un barrio muy humilde, y nunca se me cruzó por la cabeza salir a robar”.

“Hay un 30% de empleados municipales de Quilmes que no está trabajando. Así es todos lados. Las cooperativas de trabajo tienen que tener un sueldo más elevado y el municipio debe hacerlos trabajar más. Considero que que trabajen dos horas no les sirve ni a ellos ni al municipio, entonces que les paguen más y que trabajen más horas”, expresó el ex cantante.