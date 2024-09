Por Federico de Marco

Ya con el aval del Senado santafesino, la reforma jubilatoria en Santa Fe se encamina a convertirse en ley este jueves cuando la Cámara Baja se apreste a darle la sanción definitiva al proyecto impulsado por el Gobernador Maximiliano Pullaro (UCR - Juntos por el Cambio).

Todos los gremios docentes y estatales se manifestarán frente a la Legislatura en rechazo de la iniciativa.

En este marco, Pullaro admitió, en sintonía con el discurso del Presidente Javier Milei, que el objetivo es achicar gastos: “A nadie le gusta pagar un costo político. Siento que lo pago porque hay gente que tal vez dice por qué nos tocas la Caja de Jubilaciones. Lo hago porque tiene déficit fiscal y tiene un déficit muy grande. Debemos buscar un sistema equilibrado”.

Vale destacar que el Gobernador contará en la Legislatura con los votos del radicalismo, el socialismo y el PRO. Dirigentes de estos espacios, a nivel nacional, se expresaron contra el veto al aumento de las jubilaciones impulsado por el Jefe de Estado, generando controversias hacia el interior de estos partidos.

Entre los puntos más polémicos del proyecto, se encuentra la suba de la edad jubilatoria para los docentes y la colocación en manos de Nación las futuras modificaciones al régimen previsional, y el “aporte solidario” a la caja por parte de quienes están jubilados (lo que, en la práctica, se traduce en una baja del haber).

“Se tocan las edades del sector docente y principalmente a las mujeres. Nos modifican el régimen opcional docente que es nacional donde había 57 años y 30 de aportes para que las mujeres se jubilen con el 82% móvil, y ahora se modifica de manera tal que primero para jubilarse con 57 años tenes que estar frente alumnos o ser director o supervisor pero te vas con el 76%, es decir elimina el 82%", explicaron desde el gremio Amsafe.

Por su parte, la ex vicegobernadora y actual legisladora provincial Alejandra Rodenas lanzó: “Pullaro parece el mejor alumno del Presidente Milei. El oficialismo hará que una ex maestra, un ex portero sean los que paguen esto, en vez de exigir a Nación que pague lo que corresponde. Esta reforma tiene un afán recaudatorio y se ajusta a aquello que una vez dijo Néstor Kirchner de Patricia Bullrich: son fuertes con los débiles, y débiles con los poderosos”.