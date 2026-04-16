El periodista platense Matías Moscoso publicará en los próximos días “Chanchos en la ruta”, su primera novela. La obra pone el foco en la crisis de un trabajador de medios atravesado por el desencanto con una profesión que alguna vez lo apasionó. Tendrá una preventa promocional que comenzará este viernes 17 de abril.

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Editada por Puntoaparte Ediciones, la historia sigue a Rafael Ringuelet, un periodista agobiado por la rutina de redacción y un clima de mediocridad que lo rodea. En medio de ese desgaste, decide viajar al mar durante las vacaciones de invierno para tomar distancia y repensar su camino. Ese paréntesis se convierte en una excusa para mirar hacia atrás y preguntarse en qué momento se alejó de aquello que lo llevó a escribir por primera vez.

A partir de escenas cotidianas, recuerdos y reflexiones, la novela construye un retrato generacional sobre la vocación, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido en un contexto cada vez más acelerado. La ciudad de La Plata aparece como un eje central, no solo como escenario sino también como territorio emocional donde el protagonista intenta reencontrarse consigo mismo.

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Con un tono introspectivo, el libro se apoya en los detalles: la familia, los amigos, los bares, las diagonales y la escritura como forma de resistencia, en un intento por recuperar esa motivación inicial que todavía persiste.

La preventa exclusiva se extenderá durante dos semanas, hasta el viernes 1 de mayo, y permitirá adquirir el libro a un precio promocional a través del sitio oficial. Luego, desde el sábado 2, estará disponible en librerías independientes de La Plata como Malisia, Big Sur, Cuarto Propio, City Bell Libros y Atenea.

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Moscoso nació en La Plata el 7 de junio de 1984, es Licenciado en Comunicación Social por la UNLP y trabaja en medios desde 2009. Fue productor en FM Cielo y redactor en Letra P, donde estuvo acreditado en Casa de Gobierno bonaerense. También coordinó el área de comunicación de la Fundación CIFHA y actualmente integra el portal 0221, donde publica investigaciones y crónicas sobre la historia local. En 2021 editó “Todos los Rojos”, una investigación sobre los clubes del fútbol argentino que utilizan camiseta roja. “Chanchos en la ruta” marca su debut en la ficción.