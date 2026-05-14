Tras casi nueve meses de incertidumbre, acampe y reclamos sostenidos por parte de los trabajadores, finalmente se confirmó la reactivación de la histórica usina láctea La Suipachense.

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El anuncio fue realizado este martes por el intendente local, Juan Luis Mancini, junto a representantes del gremio ATILRA, durante una conferencia de prensa llevada a cabo frente a la planta, el mismo lugar donde los trabajadores mantuvieron durante meses una vigilia permanente tras el cierre de la empresa.

Según se informó, la fábrica fue alquilada a un nuevo operador privado que asumirá la tarea de poner nuevamente en funcionamiento la usina luego de la quiebra decretada por el juzgado interviniente. En un primer momento habían existido tres interesados en quedarse con la explotación, aunque finalmente sólo uno avanzó con una propuesta concreta.

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Desde el municipio detallaron que antes de reiniciar la producción será necesario realizar tareas de acondicionamiento en las instalaciones y completar las habilitaciones correspondientes. Sin embargo, las proyecciones indican que en los próximos meses podrían reincorporarse entre 25 y 30 trabajadores.

La noticia representa un alivio para decenas de familias que dependen de la actividad de la planta y pone fin a un largo período de incertidumbre laboral que mantuvo en vilo a empleados y vecinos durante gran parte del último año.

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Durante todo el conflicto, la permanencia de los trabajadores frente a la fábrica y el acompañamiento sindical fueron determinantes para sostener el reclamo y mantener abierta la posibilidad de una recuperación productiva.

La reapertura de La Suipachense también despierta expectativas económicas en toda la zona, debido al valor histórico y productivo que la usina tiene para Suipacha y para el sector lácteo regional.