La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprovechó la sesión para reconocer a distintas personalidades nacidas en territorio bonaerense por sus trayectorias y aportes en diferentes ámbitos.

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Entre los distinguidos aparecen varios integrantes y exintegrantes de la Selección argentina de fútbol, además de referentes del deporte, la cultura y la historia.

Recibieron reconocimientos los futbolistas Alejandro Tagliafico, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Leandro Paredes, entre otros jugadores nacidos en la Provincia.

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La Cámara también destacó las trayectorias del automovilista Juan Manuel Fangio, del humorista Ricardo “Gato” Peters y del historiador Félix Luna.

Homenajes post mortem

Durante la misma jornada, los legisladores aprobaron además distintos reconocimientos post mortem.

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Entre ellos se encuentra Jorge Donn, reconocido bailarín nacido en Tres de Febrero y considerado una de las grandes figuras de la danza argentina a nivel internacional.

También fue declarado Ciudadano Ilustre Post Mortem Luis Rolando “El Flaco” Lata, histórico militante del peronismo de La Matanza.

En tanto, Elvira del Carmen Rawson Guiñazú de Dellepiane recibió el mismo reconocimiento. Fue la segunda médica argentina y tuvo una destacada participación en la defensa de los derechos de las mujeres y dentro de la Unión Cívica Radical.

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Diplomas al valor y el arrojo

La Cámara también aprobó la entrega de Diplomas de Honor al Valor y el Arrojo.

Los reconocimientos fueron otorgados al veterano de guerra Norberto Jorge Agüero y al ciudadano Cristian Fornes, en reconocimiento a sus respectivas actuaciones.

De esta manera, la sesión incluyó además de los proyectos legislativos tratados por el cuerpo una serie de homenajes y distinciones a personalidades vinculadas con la Provincia, tanto por sus trayectorias como por sus aportes en distintos ámbitos de la sociedad.