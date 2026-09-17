En la previa de la visita de Javier Milei a Bahía Blanca, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, reclamó tanto al Gobierno nacional como a la administración de Axel Kicillof que avancen con obras de infraestructura.

Ads

El legislador aprovechó la llegada del Presidente para desafiarlo a realizar el trayecto por tierra y comprobar personalmente las condiciones de los corredores viales.

“Haga el recorrido que hacemos millones de bonaerenses y argentinos todos los días y compruebe en carne propia los cráteres, los pozos y el peligro mortal que significa viajar por las rutas nacionales y provinciales”, sostuvo De Leo en una publicación realizada en X.

Ads

Puede interesarte

El desafío a Milei

Milei llegará este viernes a Bahía Blanca acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para recorrer el proyecto de ampliación de Compañía Mega, incorporado a fines de agosto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión prevista de USD 365,3 millones.

En ese contexto, De Leo propuso que el mandatario cambie el avión por el automóvil y atraviese algunos de los principales accesos al distrito.

Ads

“Pídale a su chofer que venga por la Ruta 3. Usted va a comprobar el estado lamentable de esa ruta en muchos sectores que ponen en riesgo la vida de los argentinos”, expresó el diputado en un video difundido en sus redes sociales.

El recorrido planteado también incluyó la Ruta Provincial 51, que atraviesa Olavarría y Coronel Pringles antes de llegar a Bahía Blanca. De Leo extendió allí sus cuestionamientos al gobierno bonaerense y responsabilizó también a la administración provincial por el estado de la traza.

Críticas por los radares y el financiamiento

Para el regreso, el legislador mencionó las rutas 33, 65 y 205, corredores que consideró relevantes para la circulación de personas, el comercio y la producción del sur bonaerense.

Ads

En su planteo también cuestionó la presencia de “radares cazabobos”, a los que vinculó con una finalidad recaudatoria, y advirtió sobre las dificultades que presentan algunos sectores durante la noche.

El dirigente opositor apuntó contra ambas administraciones: “Presidente Milei, gobernador Kicillof: dejen de pasarse la pelota a ver quién tiene las rutas más rotas. Tomen el camino de la inversión. Arreglen las rutas”.

Además, reclamó precisiones sobre el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles.