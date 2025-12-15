Quién es
José Andrés De Leo nació el 18 de septiembre de 1967 en Tres Arroyos. Creció en Indio Rico, un pueblo de Coronel Pringles. Su padre fue doctor y su madre, María Elena Bjerring, profesora de literatura con activa y comprometida tarea política en la UCR.
Es Contador Público Nacional, egresado en la Universidad Nacional del Sur, ubicada en Bahía Blanca, ciudad donde se instaló definitivamente. Su hermana es la exSenadora Graciela De Leo.
En el retorno de la democracia en 1983 y con 15 años se sumó a la militancia política en la Unión Cívica Radical. En el 2000 fue designado Jefe de la Anses Bahía Blanca con jurisdicción en la región, hasta el año 2002.
Fundó una línea interna en el radicalismo denominada "Renovación Bahiense", compitiendo en 2003 por la precandidatura a Intendente. En 2005 accedió a una banca en el Concejo Deliberante.
En 2007 se sumó a las filas de la Coalición Cívica. Fue nuevamente precandidato a Intendente de Bahía Blanca en 2011, acompañando a Lilita Carrió.
En las elecciones generales del 25 de octubre de 2015 fue electo por el Frente Cambiemos en la Sexta Sección Electoral como Senador provincial. Logró la reelección en 2019, en representación de Juntos por el Cambio.
En diciembre de 2017 fue nombrado Presidente de la Coalición Cívica en la Provincia de Buenos Aires. En abril de 2023 preside la Mesa Directiva del Congreso partidario.
En las PASO 2023 fue precandidato a intendente de Bahía Blanca, en la lista de Juntos por el cambio, pero fue vencido en la interna por la postulante Nidia Moirano.
En las elecciones bonaerenses 2025 se presenta como candidato a diputado por la Sexta sección electoral (primer lugar), representando a Somos Buenos Aires, y resultó electo, siendo la tercera fuerza más votada en la región con 11,31%.
Trayectoria política
Actualidad
Diputado Provincial
Buenos Aires
Coalición Cívica - Ari
11,31% de los votos
2019
Senador Provincial
Buenos Aires
Juntos por el Cambio
2015
Senador Provincial
Buenos Aires
Cambiemos
