El piloto oriundo de Lobos, Manuel Andújar, se consagró campeón de 53a. edición del Rally Dakar en Arabia Saudita compitiendo con Yamaha en cuatriciclos. Fue un día soñado para Argentina porque además el salteño Kevin Benavides le dio a la Argentina el primer triunfo en motos y el séptimo en el Dakar (los demás fueron en cuatriciclos).

"Estoy feliz de poder haber ganado este Dakar, muy emocionado. Mi cuarto Dakar y llevar la victoria para Lobos... no tengo palabras para demostrar lo que me está pasando ahora", dijo el joven de 24 años.

Con tres Dakar en sus espaldas, Andújar ahora ganó la edición 2021 tras las tres consagraciones del bonaerense Marcos Patronelli en 2010, 2013 y 2016, las dos de su hermano Alejandro Patronelli en 2011 y 2012 y la de cordobés Nicolás Cavigliasso en la edición 2019.

?? That Friday feeling... And that "winning the Dakar feeling"!

?? Manu Andujar takes home the W in the Quads category and you can see how much it means to him ??#Dakar2021 pic.twitter.com/UgXoFgSrBW

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021