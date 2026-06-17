Dos periodistas de Pehuajó tuvieron su momento de protagonismo en la televisión nacional en plena cobertura del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos.

Ads

Se trata de Alejandro Pallero, de Diario Noticias, y Matías Jurado, de Metta Pehuajó, quienes fueron entrevistados en vivo por el periodista Martín Salwe para América TV desde las calles de Miami.

Durante la charla, los pehuajenses contaron que comenzaron a planificar el viaje apenas terminó el Mundial de Qatar 2022. “Después de Qatar dijimos que teníamos que estar en Miami cueste lo que cueste. Fueron dos años de organización”, relató Pallero.

Ads

Consultados sobre los costos de asistir a la Copa del Mundo, señalaron que viajar no resulta imposible si se planifica con tiempo. “Si organizás todo con anticipación no es tan caro. Distinto es querer sacar pasajes y alojamiento a último momento”, explicaron.

También compararon el ambiente que se vive en Estados Unidos con el que se experimentó en Qatar. Según contaron, el clima mundialista es diferente debido a las grandes distancias entre las sedes y a que el fútbol no ocupa un lugar central en la cultura deportiva estadounidense.

Ads

Puede interesarte

Los periodistas aseguraron que seguirán recorriendo distintas ciudades para cubrir el paso de la Selección Argentina y destacaron que, como ocurrió en Qatar, esperan acompañar al equipo durante todo el torneo.

La aparición en América TV permitió que el nombre de Pehuajó volviera a tener presencia en una transmisión nacional, esta vez desde uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.