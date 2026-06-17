Mientras Lionel Messi celebraba uno de los tres goles con los que Argentina derrotó 3 a 0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026, una imagen llamó la atención de muchos bonaerenses. Detrás del capitán de la Selección, en una de las tribunas del estadio de Kansas City, apareció una bandera del Club Atlético Douglas Haig de Pergamino.

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La escena quedó registrada en una de las postales más difundidas del partido. Entre miles de hinchas argentinos que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Scaloneta, hubo un grupo de pergaminenses que llevó consigo los colores rojinegros y logró que su bandera se colara en el festejo de Messi.

No fue un detalle menor. La imagen unió dos pasiones: la de la Selección Argentina y la de uno de los clubes más representativos del norte bonaerense. En cuestión de segundos, el nombre de Pergamino quedó asociado a una foto que recorrió medios, redes sociales y transmisiones de todo el mundo.

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La bandera de Douglas Haig apareció justo detrás del capitán argentino en el momento de la celebración, transformándose en un símbolo de cómo los hinchas del interior bonaerense también dijeron presente en la máxima cita del fútbol mundial.

Porque cuando juega Argentina, las ciudades de la provincia también encuentran su lugar en la historia. Y esta vez, Pergamino quedó inmortalizada detrás del mejor futbolista del planeta.

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