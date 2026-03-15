El piloto argentino Franco Colapinto, oriundo de Pilar, protagonizó una actuación memorable en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Con su Alpine, finalizó décimo en el circuito de Shanghái y sumó su primer punto con la escudería francesa, en una carrera que lo tuvo como uno de los grandes animadores.

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PERO QUE LARGADA EN #CHINESEGP 🇦🇷🇦🇷🔥



¡Franco ganó cuatro lugrares y hubo cambio de líder!



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Colapinto volvió a demostrar una de sus principales virtudes: las largadas explosivas. En la salida pasó del puesto 12 al sexto lugar en la primera vuelta, aprovechando errores de varios rivales y metiéndose rápidamente en el pelotón de punta. Incluso, gracias a una estrategia distinta de su equipo, llegó a ubicarse momentáneamente en el segundo lugar, algo que no ocurría con un piloto argentino desde hacía 44 años.

IMPERDIBLE la reacción de Flavio Briatore al choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto.



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El piloto pilarense también mostró gran capacidad para defenderse en pista y gestionar los neumáticos, uno de sus puntos fuertes. Durante varias vueltas resistió los ataques del francés Esteban Ocon, hasta que el piloto de Haas intentó superarlo con una maniobra arriesgada y terminó chocándolo, lo que provocó un trompo del argentino y lo hizo perder varios segundos. Ocon recibió una penalización de diez segundos por el incidente y tras la carrera hizo públicas su disculpas a Colapinto.

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First of all very sorry to Franco, I take full responsibility for that one and I’m happy that he managed to score points as he drove a great race. pic.twitter.com/QfBaGCMgQo — Esteban Ocon (@OconEsteban) March 15, 2026

A pesar de ese contratiempo y de algunos daños en su auto, Colapinto logró recuperarse y mantener un ritmo competitivo hasta el final de la carrera. El abandono de Max Verstappen cuando marchaba noveno le permitió avanzar una posición y terminar en el décimo puesto, quedándose con el último punto en juego en la carrera que fue ganada por el joven italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

😱🏎️ EL ENOJO DE COLAPINTO



Después de cruzar la meta, Franco siguió una vuelta y se lamentó en su Alpine: le pegó al volante y no ocultó su bronca por no terminar más adelante en el #ChineseGP.



El argentino sumó un punto.



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Tras la competencia, el propio Colapinto reconoció que se quedó con sensaciones encontradas. “Lo di todo. Y cuando lo das todo y no salen las cosas te da bronca”, expresó el piloto argentino, que en las últimas vueltas intentó sin éxito superar al español Carlos Sainz.

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🇦🇷🏎️ FRANCO IGUAL SE QUEDÓ CON BRONCA



Colapinto fue décimo, sumó un punto y contó sus sensaciones después del #ChineseGP. ¿Hubo mala suerte?



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La actuación del argentino también fue valorada dentro del equipo. Su compañero Pierre Gasly lo felicitó públicamente y destacó el trabajo realizado durante la carrera. “Franco hizo un muy buen trabajo”, señaló el piloto francés al referirse al desempeño del joven de Pilar en el circuito chino.

Para Colapinto, el resultado tiene además un valor especial: volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 después de más de un año. La última vez había sido el 20 de octubre de 2024, cuando terminó décimo en el Gran Premio de Estados Unidos disputado en Austin, mientras corría para Williams.

VAAAAAAAMOOOOOOSSSSSSS FRANCOOOOO!!!



THAT’S HIS FIRST POINT OF THE SEASON 👏 pic.twitter.com/Q3cd5vhxVY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

El próximo desafío del piloto argentino será el Gran Premio de Japón, que se disputará el 29 de marzo, donde buscará seguir sumando y consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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