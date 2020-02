Fiel a su estilo, el periodista Eduardo Feinmann explotó en televisión y presentó un informe donde defenestró al Gobierno de Alberto Fernández por las promesas incumplidas durante su campaña electoral y el ajuste fiscal en torno a más de 2 millones y medio de jubilaciones, un sector que claramente se ve afectado año tras año por las políticas del poder de turno.

En ese sentido, el conductor de A24 fustigó al Gobierno nacional y aseguró que "los jubilados son reheneres del ajuste fiscal" al recordar: "Es muy impresionante ver al presidente en campaña, hablando en el programa de Roberto Navarro, diciendo que el 10 de diciembre le iba aumentar a los jubilados. Eso nunca ocurrió. Es más, a los jubilados les quitaron la ley de movilidad".

"Que no hubo un ajuste a los jubilados es una mentira grande como una casa", indicó Feinmann, quien recordó que "cuando se cambió la fórmula que se votó en el Congreso en diciembre de 2017 vimos una lluvia de piedras, el mamarracho del mortero, y el kirchnerismo con Máximo Kirchner apoyando a la Izquierda para que entre al Congreso y mate un diputado. Sin embargo, ahora nadie protesta".

"Les limpiaron la ley de movilidad a los jubilados y nadie dice nada. Ya no veo a la señora Donda con la cacerolita. Ahora Donda está en el Inadi, debe ganar 300 o 400 lucas, pero ya no la veo preocupada por los jubilados. Perjudicaron a 2 millones y medio de jubilados que se rompieron el lomo laburando, no como usted Donda, que en su perra vida trabajó. ¿Dónde se metió la cacerola ahora?", concluyó.