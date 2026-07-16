El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires puso en marcha “Justicia Clara", una nueva iniciativa de comunicación institucional destinada a facilitar el acceso a la Justicia mediante información clara, sencilla y confiable

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La sección fue creada para que la ciudadanía logre comprender, de manera rápida y accesible, cómo actuar frente a situaciones y problemas cotidianos vinculadas con la justicia, conocer cuáles son nuestros derechos, aclarar dudas sobre expresiones o conceptos jurídicos e informar sobre las herramientas que brinda el Ministerio Público.

La propuesta forma parte de la estrategia para fortalecer el acceso a la justicia, reducir las barreras de comprensión del lenguaje jurídico y acercar información útil a toda la comunidad. Los contenidos de Justicia Clara están en la cuenta de Instagram @mpbaoficial

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“Justicia Clara es una sección de comunicación del MPBA que busca derribar mitos, aclarar conceptos jurídicos que suelen generar confusión, combatir la desinformación y difundir las herramientas y servicios disponibles para la comunidad. La premisa central es cómo hacer fácil y accesible un lenguaje que muchas veces resulta difícil de entender”, indican.

En la sección se podrán encontrar contenidos prácticos y de consulta permanente La propuesta incluirá distintos formatos de contenido, entre ellos:

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¿Qué hago si…?: respuestas prácticas para orientar a las personas frente a problemas o situaciones concretas.

respuestas prácticas para orientar a las personas frente a problemas o situaciones concretas. Mito o Verdad: publicaciones destinadas a desmentir información falsa y aclarar dudas frecuentes sobre la justicia.

publicaciones destinadas a desmentir información falsa y aclarar dudas frecuentes sobre la justicia. Diferencias : explicaciones sencillas sobre conceptos jurídicos que suelen confundirse.

: explicaciones sencillas sobre conceptos jurídicos que suelen confundirse. ¿Sabías que…?: información sobre derechos, servicios, herramientas y proyectos impulsados por el Ministerio Público.

"El acceso a la Justicia comienza por el acceso a la información. Es de esto modo que a través de este espacio buscamos que cualquier persona pueda comprender, en un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos, cómo actuar frente a distintas situaciones y qué herramientas pone a su disposición el Ministerio Público. Una Justicia que se entiende es más cercana, más transparente y más accesible para toda la comunidad”, resaltó el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand.

Y agregó: “Acercar información confiable, derribar mitos y facilitar la comprensión del sistema judicial son pasos fundamentales para promover el ejercicio efectivo de los derechos y consolidar la confianza en las instituciones”.