De San Pedro a San Antonio de Areco: robaron un auto, chocaron en la Ruta 41 y murieron dos jóvenes
El Toyota Etios sustraído a dos mujeres en pleno centro sanpedrino. Los tres ocupantes habían escapado de la comunidad Los Naranjos. Dos jóvenes de 18 años fallecieron y un adolescente de 17 permanece internado en Capitán Sarmiento.
El violento asalto ocurrido durante la noche de este sábado tuvo un desenlace trágico. El automóvil Toyota Etios que dos delincuentes le habían robado por la fuerza a dos mujeres en la esquina de Rivadavia y San Martín terminó despistando en la intersección de las Rutas 41 y 8, en San Antonio de Areco.
De acuerdo con las últimas informaciones, el vehículo era ocupado por tres jóvenes que se habían fugado de la comunidad Los Naranjos. Como consecuencia del siniestro, dos de ellos, ambos de 18 años, fallecieron, mientras que un tercero, de 17, fue trasladado y permanece internado en Capitán Sarmiento.
El episodio había comenzado alrededor de las 20:30, cuando las dos mujeres circulaban en el Toyota Etios y aguardaban la habilitación del semáforo en Rivadavia y San Martín. En esas circunstancias, dos sujetos se acercaron, abrieron las puertas delanteras y las obligaron a descender por la fuerza.
En medio de una situación de extrema violencia, los asaltantes se apoderaron del rodado y escaparon. Además del automóvil, se llevaron un perro caniche que permanecía en el asiento trasero.
Las víctimas debieron recibir asistencia en la guardia del Hospital, adonde fueron trasladadas conmocionadas por lo sucedido.
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