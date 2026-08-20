Platense acaba de escribir una de las páginas más importantes de su historia y, tras convertirse en uno de los ocho mejores equipos de América, tendrá por delante una serie que también representará un acontecimiento para Vicente López.

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El rival será Fluminense, uno de los grandes equipos de Brasil, que cuenta con un plantel de enorme jerarquía y varios futbolistas reconocidos mundialmente.

La serie tendrá además el atractivo de que el partido de vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde los hinchas del Calamar tendrán la posibilidad de ver en acción a algunas de las grandes figuras del fútbol sudamericano.

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Thiago Silva, experiencia y jerarquía

Uno de los nombres que más llamará la atención será Thiago Silva.

El histórico defensor brasileño, de 41 años, continúa siendo una de las principales referencias del conjunto carioca y mantiene una extensa trayectoria que incluye pasos por Milan, París Saint-Germain y Chelsea, además de la selección brasileña.

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Silva fue campeón de la Champions League con Chelsea y disputó cuatro Mundiales con Brasil. Su presencia le aporta al Fluminense una experiencia internacional difícil de igualar.

Hulk, una potencia en ataque

Otro de los grandes nombres que tendrá enfrente Platense será Hulk.

El delantero brasileño es reconocido por su potencia física, su enorme remate de zurda y una carrera que incluye clubes de distintos países. En Brasil se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol de los últimos años.

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Su presencia representa otro de los grandes atractivos de una serie que tendrá a un equipo argentino que acaba de hacer historia frente a uno de los planteles más importantes del continente.

El talento de Ganso

En el mediocampo aparece Paulo Henrique Ganso, uno de los futbolistas brasileños más talentosos de su generación.

El zurdo se destacó desde muy joven por su técnica, su capacidad para manejar los tiempos del partido y su visión para generar juego. Fue una de las figuras del Santos que también tuvo entre sus filas a Neymar y luego desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol brasileño.

Fábio, el arquero que viene de ser héroe

Pero el Fluminense también tiene una figura muy particular bajo los tres palos.

Fábio, de 45 años, fue determinante para que el conjunto brasileño consiguiera avanzar a los cuartos de final. El experimentado arquero tuvo una actuación decisiva en la definición por penales frente a Independiente Rivadavia.

Su enorme trayectoria y su vigencia a una edad poco habitual para el fútbol profesional lo convierten en otro de los jugadores que seguramente despertarán la atención cuando el Fluminense visite Vicente López.

Cano, Soteldo y Arana, más nombres de peso

El plantel brasileño cuenta además con otros futbolistas de enorme reconocimiento.

Entre ellos aparece Germán Cano, el delantero argentino que se transformó en uno de los grandes goleadores del Fluminense durante los últimos años y fue protagonista de la conquista de la Copa Libertadores 2023.

También está Yeferson Soteldo, habilidoso extremo venezolano con una extensa experiencia internacional, y Guilherme Arana, lateral izquierdo brasileño que también formó parte de la selección de su país.

A ellos se suman otros nombres importantes del plantel, como Ignácio, Igor Rabello, Serna y Renê, entre otros.

Una noche que ya se espera en Vicente López

Platense todavía tiene por delante varias semanas antes de recibir al conjunto brasileño, pero la clasificación conseguida ante Coquimbo Unido ya permitió conocer la magnitud del desafío.

El Calamar jugará primero como visitante y luego tendrá la posibilidad de definir la serie en su casa, ante su gente.

Después de haber conseguido por primera vez en su historia el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Vicente López tendrá además el privilegio de recibir a un equipo cargado de nombres propios.

Para los hinchas de Platense será mucho más que una serie de Copa Libertadores: será la oportunidad de ver en su propia cancha a figuras de la talla de Thiago Silva, Hulk, Ganso, Fábio y Germán Cano, en una noche que promete quedar entre las más recordadas de la historia del club.