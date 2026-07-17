El marplatense Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en el arquero argentino con más presencias en Mundiales con su participación en la semifinal disputada en Atlanta frente a Inglaterra.

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El campeón en Qatar 2022 llegó a 14 partidos en Copas del Mundo y dejó atrás a Ubaldo Matildo “Pato” Fillol, otro bonaerense oriundo de San Miguel del Monte y campeón en Argentina 1978, con quien compartía el primer lugar de la tabla histórica.

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Hasta este miércoles, Martínez y Fillol estaban igualados con 13 presencias cada uno. Fillol participó en tres torneos un partido en Alemania 1974, seis en Argentina 1978 y cinco en España 1982. En cambio, Martínez alcanzó la cima sólo entre Qatar 2022 y el actual Mundial.

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Detrás de Dibu y Fillol aparece Sergio “Chiquito” Romero, con 12 partidos mundialistas entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. El nuevo registro deja a Martínez en la cima de una lista reservada para nombres centrales de la historia de la Selección.

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