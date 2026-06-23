Facundo Medina atraviesa el mejor momento de su carrera. El defensor surgido de River Plate, criado en Villa Fiorito y forjado en una infancia marcada por las dificultades económicas, pasó de ayudar a su familia juntando cartones a convertirse en una de las revelaciones de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Con Nicolás Tagliafico ausente por lesión, Lionel Scaloni apostó por el futbolista del Olympique de Marsella para ocupar el lateral izquierdo. Y Medina respondió con creces. Primero ante Argelia y luego frente a Austria, donde tuvo una actuación sobresaliente y participó en una jugada que ya quedó grabada en la historia del fútbol argentino.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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Fue suyo el pase atrás para Lionel Messi en el primer gol del triunfo ante Austria. No se trató de un tanto más: esa conquista convirtió al capitán argentino en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales.

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Tras el partido, el propio Messi sorprendió al destacar públicamente la participación de Medina. “El gol mío es mérito de Medina; es todo de él”, aseguró el rosarino. Más tarde, incluso lo comparó con Jordi Alba, el histórico lateral con quien construyó una sociedad inolvidable durante sus años en Barcelona.

“Siempre le decía al Negro: ‘tirala atrás, boludo, que yo siempre llego’. La dejó espectacular. Me hizo recordar los viejos tiempos con Jordi Alba”, comentó Messi.

Lejos de agrandarse, Medina respondió con humildad. “No tengo ni idea de quién fue la asistencia. A mí la vez pasada me dijeron que la tirara ahí y cumplí”, dijo entre risas. Y agregó: “Está de más hablar de Messi”.

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La historia del defensor tiene mucho de esfuerzo y perseverancia. Nacido en Villa Fiorito, el mismo barrio que vio crecer a Diego Maradona, pasó por las inferiores de River, donde recibió formación deportiva y educativa. Aunque no logró debutar oficialmente en Primera División con el club de Núñez, encontró su lugar en Talleres de Córdoba y desde allí dio el salto al fútbol europeo.

Tras destacarse en Lens, fue transferido al Olympique de Marsella, donde comparte plantel con el argentino Leonardo Balerdi. Su rendimiento en Francia terminó convenciendo a Scaloni, que decidió incluirlo en la lista mundialista pese a que llegaba con escasos minutos en la Selección.

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La apuesta está dando resultados. Frente a Austria lideró varias estadísticas defensivas del equipo y volvió a demostrar que puede ser mucho más que una alternativa para Tagliafico.

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Mientras Messi continúa agrandando una leyenda imposible de igualar, Medina empieza a escribir la suya. De las calles de Villa Fiorito a una asistencia histórica para el mejor jugador del mundo, el lateral izquierdo vive un sueño que hace apenas unos años parecía imposible.