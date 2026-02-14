La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 del programa Decisión Niñez, una iniciativa que funciona como presupuesto participativo y que permite que niñas, niños y adolescentes definan qué proyectos recibirán financiamiento estatal.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), y está dirigida a participantes de entre 8 y 17 años de todo el territorio bonaerense.

Financiamiento de hasta $1.200.000 por proyecto

En la edición 2025 se garantizó un financiamiento de hasta 1.200.000 pesos para cada uno de los 250 proyectos seleccionados, y este año se espera ampliar el alcance tras el crecimiento sostenido del programa desde su creación en 2022.

El ministro Andrés Larroque destacó que la iniciativa “expresa una decisión clara de la Provincia y del gobernador Axel Kicillof de sostener y fortalecer las políticas públicas orientadas a niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, la directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, remarcó que el objetivo es ampliar la participación y “generar oportunidades para que cada vez más chicos y chicas puedan hacer oír su voz a través de proyectos concretos”.

Crecimiento récord en participación

Desde su lanzamiento en 2022, Decisión Niñez mostró una expansión constante:

En 2022 participaron 3.800 niñas, niños y adolescentes.

En 2025 la cifra ascendió a 11.578, lo que representa un crecimiento superior al 300%.

Los municipios involucrados pasaron de 102 a 126.

Se presentaron 1.010 proyectos en la última edición, récord por tercer año consecutivo.

Según el último relevamiento, en 2025 se presentaron:

374 proyectos impulsados por niñas y niños de 8 a 12 años.

636 propuestas elaboradas por adolescentes de 13 a 17.

Además, se ampliaron las temáticas, incorporando iniciativas educativas y tecnológicas a los ejes tradicionales de ambiente, arte, deporte, espacio público y fortalecimiento comunitario.

Cómo inscribirse en Decisión Niñez 2026

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera online a través del sitio oficial del programa en la web de la Provincia de Buenos Aires.

El programa contempla la participación de proyectos impulsados desde escuelas primarias, secundarias y especiales, espacios del programa Envión, centros comunitarios, clubes, grupos scout, comedores, fundaciones, instituciones religiosas y organizaciones sociales.

Marco legal y derechos

Decisión Niñez se enmarca en los principios establecidos por la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley provincial 13.298, basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen a las infancias y adolescencias como sujetos de derecho con capacidad de participación activa.