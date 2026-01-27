Déficit turístico: La cifra de argentinos que viajaron al exterior duplicó la de extranjeros que visitaron el país
En diciembre pasado, la balanza turística volvió a mostrar un resultado negativo. La Nación registró un saldo deficitario de 389.900 visitantes internacionales, producto de la mayor cantidad de residentes que se trasladaron al exterior frente al ingreso de turistas no residentes, según el Indec. Fuerte desbalance anual.
En el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes, de los cuales 535.800 fueron turistas y 352.000 excursionistas. En contraste, las salidas al exterior incluyeron a 1.277.700 visitantes residentes, con 705.100 turistas y 572.600 excursionistas.
En este marco, 2025 cerró con un saldo negativo de más de 3 millones de turistas, un 196,6% más que un año antes.
El resultado del año se explicó porque arribaron al país 2.876.500 turistas no residentes, que gastaron US$3110 millones; mientras que el del turismo emisivo fue 5.959.600 salidas al exterior de turistas residentes (más del doble), que gastaron US$7164,2 millones.
En este marco, el saldo de la balanza turística resultó negativo en US$4054,2 millones, un 90,71% por encima de 2024 (US$2125,8 millones).
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión