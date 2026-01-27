En el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes, de los cuales 535.800 fueron turistas y 352.000 excursionistas. En contraste, las salidas al exterior incluyeron a 1.277.700 visitantes residentes, con 705.100 turistas y 572.600 excursionistas.

En este marco, 2025 cerró con un saldo negativo de más de 3 millones de turistas, un 196,6% más que un año antes.

El resultado del año se explicó porque arribaron al país 2.876.500 turistas no residentes, que gastaron US$3110 millones; mientras que el del turismo emisivo fue 5.959.600 salidas al exterior de turistas residentes (más del doble), que gastaron US$7164,2 millones.

En este marco, el saldo de la balanza turística resultó negativo en US$4054,2 millones, un 90,71% por encima de 2024 (US$2125,8 millones).

