Alberto Martín Del Valle, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando la víctima tenía 11 años en Puan, llegó este martes a Bahía Blanca bajo custodia policial, luego de haber sido detenido durante el fin de semana en Florencio Varela tras permanecer prófugo durante más de 14 años.

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La comisión policial proveniente de Dolores trasladará al acusado, quien será fichado durante la tarde y permanecerá detenido en una comisaría de la zona, posiblemente en Coronel Pringles. Posteriormente, podría ser derivado a una unidad penitenciaria, como Villa Floresta o Saavedra, en caso de conseguirse un cupo.

Sin embargo, el arresto no significa que Del Valle vaya necesariamente a permanecer detenido. La principal discusión judicial pasa por determinar si la acción penal está prescripta.

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Una causa atravesada por la prescripción

De acuerdo con la legislación considerada en el expediente, para los delitos investigados (abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa) el plazo de prescripción es de 12 años.

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Por ese motivo, la jueza de Garantías N° 1, Claudia Olivera, había entendido que el plazo habría vencido el 31 de octubre de 2021, doce años después de ocurrido el hecho.

La magistrada había considerado además que la autoría de Del Valle se encontraba acreditada. En la investigación, el análisis de ADN arrojó una probabilidad de paternidad del 99,99999%, pero aun así la jueza había sostenido que correspondía dictar el sobreseimiento por el paso del tiempo y disponer su libertad.

La decisión, sin embargo, fue revocada por la Cámara Penal de Apelación y Garantías de Bahía Blanca.

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La Cámara pidió completar informes

La Sala I, integrada por los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari, decidió frenar por ahora el sobreseimiento al considerar que todavía no estaba suficientemente acreditado que Del Valle no hubiera cometido otros delitos durante el período de prescripción.

La importancia de ese dato radica en que la comisión de un nuevo delito puede interrumpir el plazo de prescripción, modificando el análisis sobre la vigencia de la acción penal.

Los camaristas señalaron que los informes utilizados para sostener la prescripción no eran suficientes y remarcaron la necesidad de incorporar las fichas personales y las impresiones digitales correspondientes al Registro Nacional de Reincidencia.

En concreto, la Cámara consideró imprescindible contar con las fichas dactiloscópicas que permitan verificar los antecedentes del acusado durante los años en los que permaneció prófugo.

La fiscalía apunta a otros posibles delitos

La resolución de la Cámara bahiense todavía no quedó firme y podría ser revisada en instancias superiores. Pero mientras tanto, la investigación busca establecer si durante los más de 14 años de fuga Del Valle incurrió en hechos que puedan modificar el cómputo de la prescripción.

Desde la fiscalía sostienen que hay elementos que deben ser considerados. Entre ellos aparece la sospecha de que el acusado habría utilizado una identidad falsa mientras permanecía prófugo.

También se menciona una causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, vinculada con la falta de manutención de la hija que nació como consecuencia del abuso sexual investigado. Por este hecho, Del Valle ya habría sido indagado.

Así, mientras el acusado permanece nuevamente bajo custodia, la Justicia deberá determinar si corresponde mantenerlo detenido o si, por el contrario, el paso del tiempo impide continuar con la persecución penal por el hecho ocurrido en Puan.