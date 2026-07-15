Cada victoria de la Selección argentina en el Mundial tiene su propio ritual en Caseros, partido de Tres de Febrero. Cientos de hinchas se reúnen en el histórico paso bajo nivel para celebrar, pero desde hace varias semanas todas las miradas apuntan a Luciano Agüero, el joven que entra con su moto entre la multitud, levanta su trombón y desata la fiesta.

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Con apenas 23 años y vecino de Pablo Podestá, Agüero pasó de ser un hincha más a convertirse en una verdadera cábala para quienes celebran cada triunfo de la Scaloneta en el oeste del conurbano bonaerense.

El fenómeno nació de manera espontánea durante el Mundial. Según contó en diálogo con TN y Clarín, el primer video viral fue tras la victoria ante Cabo Verde. "Agarré al primer loquito que me crucé en la calle para que me sostuviera el trombón mientras hacía ruido con la moto", recordó. Ese registro superó los 7 millones de reproducciones y cerca de un millón de "me gusta" en redes sociales.

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De La 12 al silencio por la muerte de su papá

La relación de Luciano con la música comenzó cuando era chico, luego de que su padre le regalara un trombón. Con el tiempo estudió el instrumento y llegó a tocar junto a La 12, la barra de Boca Juniors.

Pero hace tres años su vida cambió por completo.

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La muerte de su padre lo llevó a dejar la música. "Los mundiales siempre los veía con mi papá. Desde que no está los miro solo. Cuando falleció dejé de tocar y me alejé de todo", contó.

Fue justamente el Mundial 2026 el que lo impulsó a volver a sacar el trombón y reencontrarse con una pasión que creía perdida.

"La gente me hizo volver a soñar", aseguró.

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Es el video del año, el video del mundial, el ganador FIFA al mejor hincha del mundo este año. pic.twitter.com/4dNKfzJJvb — WALL (@golden_waldo) July 13, 2026

Un fenómeno que llegó hasta la Scaloneta

La repercusión de sus videos cruzó rápidamente las fronteras de Tres de Febrero. Agüero contó que recibió mensajes desde distintos países y que incluso familiares de futbolistas de la Selección siguieron sus publicaciones.

Según relató, el hermano de Enzo Fernández le dijo que le mostraría sus videos al mediocampista, mientras que Gian Simeone también reaccionó a sus publicaciones en redes sociales.

Además, explicó que cada vez más personas lo esperan en el túnel después de los partidos.

"Me escriben para preguntarme si voy. Muchos dicen que soy la cábala", afirmó.

El sueño de tocar para Messi

Detrás de la viralización hay un objetivo que Luciano repite cada vez que puede: tocar para Lionel Messi.

Contó que hace algunos meses soñó que alentaba con su trombón a la hinchada del Inter Miami y que, tras la repercusión que alcanzaron sus videos, ese deseo dejó de parecer imposible.

"Mi sueño es tocar para Messi y dejar los pulmones alentándolo. Quiero que sienta cómo suena una hinchada argentina durante los 90 o 120 minutos", expresó.

Mientras Argentina aguarda su partido ante Inglaterra por la semifinal del Mundial, el joven ya tiene decidido qué hará si la Selección vuelve a ganar: encenderá la moto, tomará el trombón y volverá al túnel de Caseros para ponerle música a otro festejo que ya se transformó en una tradición.