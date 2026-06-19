La polémica que sacudió a Luzu TV comenzó durante una emisión de "El Show del Verano", cuando Florencia Peña anunció al aire el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información resultó ser falsa y generó una inmediata reacción tanto de la familia del capitán de la Selección Argentina como de las autoridades del canal de streaming.

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El error que desató el escándalo

Durante la transmisión en vivo, Florencia Peña comunicó una noticia vinculada a la salud de Jorge Messi que, según explicó posteriormente, le había sido transmitida por producción a través de la cucaracha. Minutos después se confirmó que la información era incorrecta y comenzó una crisis interna que escaló rápidamente.

La noticia falsa provocó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación, debido a la sensibilidad del tema y a la trascendencia pública de la familia Messi.

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"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

La reacción de Nicolás Occhiato y la decisión de Luzu TV

Poco después de lo ocurrido, Nicolás Occhiato publicó un duro mensaje en redes sociales donde expresó su indignación por lo sucedido y calificó el episodio como un error "inadmisible".

Horas más tarde, Luzu TV emitió un comunicado oficial en el que informó la desvinculación de los responsables involucrados en la difusión de la información errónea. En el mismo texto también se confirmó que Florencia Peña había decidido dar un paso al costado del canal.

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La medida buscó marcar una posición frente a la falta de verificación de una noticia extremadamente sensible.

Las disculpas de Florencia Peña

Tras abandonar el canal, la actriz habló con distintos medios y se mostró profundamente afectada.

Peña sostuvo que la información le fue comunicada como chequeada por parte de la producción mientras estaba al aire y aseguró que no tenía acceso a teléfonos ni computadoras para verificar el dato por su cuenta.

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Además, pidió disculpas públicas a la familia Messi y reconoció su responsabilidad por haber replicado la información.

"Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", expresó en sus redes sociales.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

El comunicado de la familia Messi

La familia de Lionel Messi difundió un comunicado para aclarar la situación y desmentir la falsa noticia.

En el texto confirmaron que Jorge Messi atraviesa un problema de salud, pero remarcaron que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

También manifestaron su malestar por la difusión de rumores y pidieron respeto, responsabilidad y humanidad ante una situación que definieron como estrictamente privada y familiar.

El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

La frase de Jorge Messi desde la clínica

Con el correr de las horas se conoció la reacción del propio Jorge Messi al enterarse de la repercusión mundial que había tenido la falsa noticia.

Según contó Ángel de Brito tras intercambiar mensajes con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, Jorge observó toda la situación desde la clínica donde permanece internado y lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

"Qué quilombo que armé", habría comentado entre risas al ver el impacto que generó el episodio.

📺 Ángel de Brito habló con Celia, mamá de Lionel Messi, que está mirando LAM en este momento junto a Jorge #LAM pic.twitter.com/h3aT3JTK4q — Fefe (@fedeebongiorno) June 18, 2026

Antonela Roccuzzo tomó distancia

Aunque no realizó declaraciones públicas, Antonela Roccuzzo también tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

La esposa de Lionel Messi dejó de seguir en Instagram a Florencia Peña, Nicolás Occhiato y la cuenta oficial de Luzu TV.

La decisión fue interpretada por muchos usuarios como una señal de malestar de parte del entorno familiar luego de la difusión de la falsa información sobre Jorge Messi.

🚨AHORA

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nicolás Occhiato, Florencia Peña y la cuenta de Luzu en Instagram tras las aberrantes afirmaciones de Flor de P sobre el padre de Messi



LAM pic.twitter.com/FW1tDu0J4j — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) June 18, 2026

Quién es la productora apuntada por el error

Tras las declaraciones de Florencia Peña, comenzó a tomar protagonismo el nombre de Magalí Abramovich, una de las productoras vinculadas al programa.

Abramovich trabajaba en Luzu TV desde 2023 y tenía responsabilidades relacionadas con la coordinación de contenidos, la operación de transmisiones en vivo y la producción de distintos ciclos de la plataforma.

Según trascendió, formaba parte del equipo de "El Show del Verano", el programa donde se produjo el error que terminó desencadenando la crisis.

"Productora":

Porque filtraron el Instagram de la mujer que emitió la información errónea del padre de Messi, durante el programa de Flor Peña. pic.twitter.com/0mp3dxtZjm — Tendencias (@TTendenciaX) June 19, 2026

Revivieron un viejo video de Flor Peña

Mientras el escándalo crecía, usuarios de redes sociales recuperaron una entrevista de 2025 en la que Florencia Peña cuestionaba al periodismo por la falta de responsabilidad en algunos títulos y noticias.

En aquel momento había pedido "más cuidado" al comunicar información sensible y había reclamado límites para evitar daños innecesarios.

La reaparición del video generó críticas y comentarios que señalaron una contradicción entre aquel discurso y lo ocurrido en Luzu TV.

Cómo siguió Florencia Peña tras el escándalo

A pesar de la fuerte repercusión mediática, Florencia Peña mantuvo la función prevista de la obra "Las Hijas", que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el Paseo La Plaza.

Según trascendió, la actriz atravesó horas de mucha angustia y preocupación. Su representante aseguró que quedó "totalmente destrozada" por lo sucedido.

También su hijo, Juan Otero, salió públicamente a defenderla y sostuvo que estaba arrepentida de corazón por el error cometido.

Un caso que abrió el debate sobre la responsabilidad informativa

La falsa noticia sobre Jorge Messi terminó convirtiéndose en uno de los episodios mediáticos más comentados del año.

La rapidez con la que circuló la información, las consecuencias laborales dentro de Luzu TV, la reacción de la familia Messi y el impacto en redes sociales reabrieron el debate sobre la necesidad de verificar los datos antes de difundir noticias vinculadas a la salud o la vida de personas públicas.

"Ventura":

Por sus comentarios contra Florencia Peña y Luzu pic.twitter.com/kW4sUpBfjz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026