La polémica que involucró a Florencia Peña y una falsa versión sobre la muerte de Lionel Messi volvió a encender una discusión que atraviesa desde hace tiempo al universo del streaming. Lo que comenzó como una alternativa fresca a la televisión tradicional hoy enfrenta cuestionamientos cada vez más frecuentes por contenidos que buscan impacto inmediato, apelan a la provocación y muchas veces terminan generando indignación en redes sociales.

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El episodio ocurrió luego de que una humorada relacionada con la internación de Jorge Messi derivara en una ola de confusión que llevó a miles de usuarios a creer erróneamente que quien había fallecido era el capitán de la Selección Argentina. La situación generó críticas hacia quienes participaron del programa y abrió nuevamente el debate sobre los límites del entretenimiento cuando se abordan temas sensibles.

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Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. En los últimos años, varios programas de streaming protagonizaron situaciones que despertaron fuertes repercusiones públicas.

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Uno de los casos más resonantes tuvo como protagonista a Tomás "Toto" Kirzner, hijo de Adrián Suar, durante una emisión de OLGA. El actor realizó una parodia vinculada a una antigua entrevista de Pepe Cibrián que fue considerada ofensiva por numerosos usuarios y por el propio dramaturgo, quien expresó públicamente su malestar. La controversia obligó al canal a salir a dar explicaciones.

Meses después, el mismo espacio volvió a quedar en el centro de la escena por un sketch navideño que incluía referencias sexuales, consumo de drogas y bromas sobre símbolos religiosos. La representación generó una fuerte reacción de sectores religiosos y abrió una discusión sobre el humor y el respeto a las creencias.

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Otra de las polémicas que más repercusión tuvo fue la protagonizada por Eial Moldavsky, quien durante una transmisión relató una supuesta experiencia íntima que muchos usuarios asociaron con una reconocida artista. La situación derivó en una ola de críticas por la exposición de aspectos privados de terceros y obligó al conductor a realizar aclaraciones públicas.

También hubo controversias vinculadas a declaraciones de jóvenes figuras del streaming. Luca Martin, hijo del periodista Matías Martin, quedó envuelto en un debate mediático tras realizar comentarios sobre la edad de Chiche Gelblung. Sus dichos fueron cuestionados en redes sociales y generaron respuestas de distintos referentes del medio.

Esta misma semana volvió a quedar en el centro de la escena durante una emisión de Bendita, cuando en el programa mostraron un video de Baby Etchecopar explicando por qué no le gusta el fútbol. Tras ver las imágenes, Luca Martin lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Esto confirma mi teoría de que a la mayoría de estos fachos lo que les faltó en su infancia es que los abracen los papás". La conductora Edith Hermida intentó despegarse de la afirmación y respondió mirando a cámara: "Baby, lo dijo Luca Martin". La reacción del periodista no tardó en llegar y derivó en un fuerte cruce mediático que ocupó portales de noticias, programas de televisión y redes sociales durante varios días.

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Más allá de los nombres propios, una de las observaciones más frecuentes apunta a la utilización constante de contenidos vinculados al sexo, las relaciones personales, las provocaciones o los comentarios escatológicos como mecanismo para captar atención y generar recortes virales. Una fórmula que suele garantizar repercusión inmediata, pero que también acumula cuestionamientos.

Esto es Luzu TV, Occhiato y toda esa mierda de streaming. Va más allá de la hija de mil putas y mala leche de Florencia Peña. La sociedad está perdida pic.twitter.com/dKcYL0FqFr — El Macrista (@MacriElKiller) June 18, 2026

El crecimiento exponencial de las plataformas de streaming modificó los hábitos de consumo de millones de personas y consolidó nuevas figuras mediáticas. Sin embargo, a medida que aumenta su influencia, también crecen los reclamos por una mayor responsabilidad en los contenidos que se difunden.

El caso que tuvo a Florencia Peña en el centro de la polémica volvió a poner el foco sobre una pregunta que atraviesa a toda la industria: ¿hasta dónde vale todo en la búsqueda de audiencia y viralización?