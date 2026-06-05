La muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, a los 77 años, provocó una enorme conmoción en el mundo de la música argentina. Aunque nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, gran parte de su vida personal, artística y cultural estuvo profundamente ligada a la provincia de Buenos Aires.

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De hecho, la ciudad que marcó su historia fue La Plata. Allí llegó junto a su familia siendo muy pequeño y transcurrió su infancia y adolescencia. En la capital bonaerense estudió, se vinculó con el mundo del arte y comenzó a construir la identidad que años después lo convertiría en una de las figuras más influyentes del rock nacional.

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Fue también en La Plata donde nació el universo ricotero. A mediados de la década de 1970, Solari fundó junto a otros músicos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que con el tiempo se transformaría en un fenómeno cultural único en la Argentina.

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Durante años, la capital bonaerense fue el centro de operaciones de Los Redondos. Allí se gestaron los primeros recitales, las letras, la estética y el mito que luego trascendería generaciones y fronteras.

Con el paso del tiempo, Solari se instaló en Ituzaingó, más precisamente en Parque Leloir, donde eligió vivir durante décadas. Desde allí atravesó los últimos años de su carrera artística y también la lucha contra el Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016.

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Las ciudades bonaerenses que hicieron historia

La relación del Indio con la provincia también quedó grabada en algunos de los recitales más multitudinarios de la historia argentina.

En 2011 reunió a cerca de 100 mil personas en Junín, en una convocatoria que confirmó la magnitud de su fenómeno popular. Tiempo después llegó Tandil, donde cientos de miles de fanáticos desembarcaron desde distintos puntos del país para participar de una de las ya famosas "misas ricoteras".

Pero si hubo una ciudad que quedó marcada para siempre en la historia del Indio Solari fue Olavarría.

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El 11 de marzo de 2017, una multitud colmó el predio rural La Colmena para asistir a lo que terminaría siendo el último recital de su carrera. Aquella noche quedó atravesada por una tragedia que provocó la muerte de dos asistentes y dio origen a una extensa investigación judicial.

El episodio representó un punto de inflexión para el músico. Poco después confirmó que no volvería a realizar presentaciones masivas y su despedida definitiva de los escenarios quedó sellada.

Un fenómeno cultural bonaerense

Más allá de los récords de convocatoria, la provincia de Buenos Aires fue el territorio donde el Indio Solari construyó buena parte de su leyenda.

Desde los teatros y bares de La Plata hasta los gigantescos recitales en el interior bonaerense, miles de seguidores encontraron en sus canciones una identidad propia. Ciudades como La Plata, Junín, Tandil y Olavarría quedaron asociadas para siempre a una historia artística que excedió largamente los límites del rock.

También hubo otras paradas importantes en su recorrido por la provincia. Los Redondos tocaron en escenarios bonaerenses que ayudaron a construir el mito de la banda, mientras que ya como solista el Indio eligió reiteradamente ciudades del interior para sus presentaciones más convocantes.

Por eso, su muerte no solo conmueve al mundo de la música. También impacta de manera especial en la provincia de Buenos Aires, donde se crió, desarrolló su obra, construyó su mito y dejó algunas de las páginas más importantes de la cultura popular argentina.