Durante el fin de semana, el clima dio un respiro en casi toda la Provincia de Buenos Aires. En el AMBA, las máximas superaron los 22 °C y miles de vecinos aprovecharon para salir después de varios sábados y domingos de mal tiempo. Sin embargo, este panorama comenzará a cambiar desde el miércoles 22 de octubre, cuando un frente frío avance desde el sur e inicie un nuevo período de inestabilidad.

Ascenso térmico y viento norte hasta el martes

El lunes todavía mostrará condiciones agradables, con cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 °C en el área metropolitana, con picos de 25 °C en el norte bonaerense (San Nicolás, Pergamino) y hasta 26 °C en el centro provincial (Azul, Olavarría).

El martes será el día más cálido de la semana, con máximas de 27 °C en el AMBA y 28 °C en la región de La Plata. Los vientos del norte mantendrán el aire templado y húmedo, antes del ingreso del frente frío.

El miércoles llegan las primeras lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el modelo europeo ECMWF, el miércoles se presentará con aumento de nubosidad y tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, especialmente en el conurbano y la capital provincial. Aunque no se esperan acumulados importantes, marcará el inicio del cambio de tiempo. En el interior, las lluvias se extenderán hacia el centro y norte bonaerense, con chaparrones dispersos en Azul, Junín y Pergamino.

Viernes con lluvias fuertes y viento

El viernes 24 podría ser el día más inestable. Se anticipan acumulados cercanos a los 40 mm en el AMBA y alrededores, acompañados de ráfagas del norte y baja amplitud térmica. Hacia la costa atlántica, las lluvias llegarían desde la madrugada, afectando Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, con algunas tormentas moderadas durante la tarde.

Cómo estará el tiempo el fin de semana de elecciones

Para el sábado 25 se espera una mejora progresiva, con nubosidad variable, viento del sur y temperaturas que rondarán los 24 °C en el centro provincial. El domingo 26, día de las elecciones nacionales, el clima se mantendrá estable y mayormente soleado, aunque con un leve descenso térmico: máximas entre 18 y 23 °C y mínimas cercanas a los 10 °C. Después de una semana con vaivenes meteorológicos, el cierre llegará con alivio: urnas bajo el sol.

Pronóstico día por día en la provincia de Buenos Aires (del 20 al 27 de octubre)

Lunes 20: Jornada templada y agradable, con cielo parcialmente despejado. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 23 °C, sin lluvias y con viento del noreste moderado.

Jornada templada y agradable, con cielo parcialmente despejado. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 23 °C, sin lluvias y con viento del noreste moderado. Martes 21 : Día de calor para esta época del año. El cielo se mantendrá despejado con máximas cercanas a los 27 °C. Durante la noche aumentará la nubosidad y podría haber chaparrones aislados.

: Día de calor para esta época del año. El cielo se mantendrá despejado con máximas cercanas a los 27 °C. Durante la noche aumentará la nubosidad y podría haber chaparrones aislados. Miércoles 22: Aumenta la inestabilidad. Cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas y tormentas débiles durante la mañana y tarde. Mínimas de 20 °C y máximas de 26 °C.

Aumenta la inestabilidad. Cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas y tormentas débiles durante la mañana y tarde. Mínimas de 20 °C y máximas de 26 °C. Jueves 23: Persistirá la nubosidad, con mejoras temporarias y posibles lloviznas hacia la noche. Viento moderado del noreste y temperaturas entre 20 y 28 °C.

Persistirá la nubosidad, con mejoras temporarias y posibles lloviznas hacia la noche. Viento moderado del noreste y temperaturas entre 20 y 28 °C. Viernes 24: Día de lluvias generalizadas, sobre todo por la tarde y noche. El SMN prevé acumulados cercanos a 40 mm y cielo cubierto durante toda la jornada. Temperaturas entre 18 y 23 °C.

Día de lluvias generalizadas, sobre todo por la tarde y noche. El SMN prevé acumulados cercanos a 40 mm y cielo cubierto durante toda la jornada. Temperaturas entre 18 y 23 °C. Sábado 25: Comienza la mejora. Cielo parcialmente nublado, viento del sur y ambiente más seco. Máximas de 24 °C y mínimas de 15 °C.

Comienza la mejora. Cielo parcialmente nublado, viento del sur y ambiente más seco. Máximas de 24 °C y mínimas de 15 °C. Domingo 26: Elecciones con buen tiempo y descenso térmico. El cielo se mantendrá mayormente soleado, con máximas de 22 °C y mínimas de 11 °C.

Elecciones con buen tiempo y descenso térmico. El cielo se mantendrá mayormente soleado, con máximas de 22 °C y mínimas de 11 °C. Lunes 27: Inicio de la próxima semana con cielo despejado y ambiente fresco, mínimas de 8 °C y máximas que rondarán los 18 °C.