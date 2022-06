"Flojita de memoria y de agradecimiento Cristina Kirchner (que) nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la CTA de @HugoYasky la aplaudía", disparó Luis D'Elía en redes sociales, al igual que otros referentes piqueteros.

"Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández", agregó.

La Vicepresidenta lanzó esta tarde: "El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? ¡No!".

Y añadió: "El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son la más explotadas, sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas".