El Diputado de Encuentro Federal, Emilio Monzó, comentó en TV que en marzo del año pasado una persona intentó ingresar a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, manifestó su preocupación por el rol que desempeñan los servicios de inteligencia en la actualidad.

La declaración del legislador tuvo lugar después de versiones periodísticas que señalan que Javier Milei utilizaría la SIDE para espionaje interno, versiones que obligaron al propio Gobierno a lanzar un comunicado para negarlo.

Asimismo, Monzó habló de otro episodio que sufrió, más reciente, que tuvo lugar en su despacho de la Cámara Baja de la Nación. Si bien evitó atribuir responsabilidades directas, se refirió a los servicios de inteligencia y reclamó una reforma profunda en la materia.

"No se vive bien. Yo vivo disociado de eso y si me están siguiendo me van a pescar en todo, porque si no me retiro. Quisieron entrar con una escalera a mi departamento en Buenos Aires. Yo sigo para adelante, lo que sí es grave es que todos estemos dudando qué hace ese organismo”, dijo en referencia a la SIDE.

Monzó ratificó la necesidad de limitar el margen de acción de las entidades de inteligencia y demandó una transformación estructural. “Macri lo había propuesto y tenemos que insistir: Tiene que generar mayor transparencia o lo tenemos que eliminar y que se dedique a la inteligencia exterior”.