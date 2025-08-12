El mandatario presentó un escrito en la causa que le inició la familia de Ian Moche, un niño de La Plata con autismo de 12 años, que pidió que se le ordenara al Presidente retirar un tuit que aludía a él.

Según planteó, como el niño era “un activista” debía tolerar el debate; que él se había expresado desde su “cuenta personal” @JMilei y que la demanda de Moche debía ser rechazada “de inmediato” por su “manifiesta improcedencia formal y conceptual”.

El Presidente negó “que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo”. Alegó que el propio niño se reconoce como “un activista” y que, como tal, está sujeto a las críticas de quienes no compartan sus ideas o su forma de expresarlas.

También negó el Presidente que “la cuenta de la red social X @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional”. Y dijo que él no había criticado a Moche sino al periodista que lo había entrevistado: Paulino Rodrigues, a quien volvió a aludir en su escrito judicial como “Pautino”.

Ahora, el juez federal de La Plata Alberto Osvaldo Recondo tendrá 48 horas para resolver si le ordena o no al Presidente eliminar su mensaje.

La presentación judicial impulsada por la familia de Moche apunta a un publicación replicada por el Jefe de Estado Javier Milei el 1 de junio, que incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes vinculados al peronismo y el periodista Paulino Rodríguez.

En el tuit original del usuario conocido como “Hombre Gris”, sostenía que el niño había sido “utilizado” políticamente y acusaba al periodista de “llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei”.

El propio mandatario compartió la publicación y acompañó el contenido con una frase dirigida a Rodríguez: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla”.