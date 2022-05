La Justicia convocó al Jefe de Estado, Alberto Fernández, y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda que el mandatario le entabló a la dirigente opositora, luego de que ésta afirmara en televisión que el Gobierno Nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

La audiencia está prevista para este martes a las 12.00 en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el magistrado Luís Sáenz, informaron fuentes con acceso al expediente.

La demanda del Presidente tiene por objetivo que la ex Ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Si Bullrich no se retracta avanzará la demanda, indicaron fuentes del caso.