El fútbol argentino suspenderá toda su actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo ante la acusación de evasión impositiva hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), situación que consideran un ataque por parte del Gobierno de Javier Milei.

El freno abarcará a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso formativas.

Dicha jornada coincide con la citación judicial del 5 de marzo al presidente de AFA, Claudio Tapia, y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al día siguiente.

El 12 de diciembre pasado y a partir de una denuncia de ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, se inició una causa por presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

Tapia, Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, ex mandamás de Racing (anterior secretario), fueron citados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que seguirá con la investigación.

La AFA publicó un comunicado donde señaló que "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA" y que "los dirigentes, por decisión unánime" decidieron la suspensión "en repudio" a dicha situación.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, indicaron.

Tanto Tapia como Toviggino habían recibido la prohibición de salir del país, pero el juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó que 'Chiqui' pueda ir a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el sábado próximo, para actividades oficiales en su rol de mandamás de AFA y vice de la CONMEBOL, previo pago de una caución de $5.000.000.