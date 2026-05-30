La causa por el delito de “grooming” que sacudió al club Independiente de Avellaneda sumó en las últimas horas dos detenidos en la localidad de Vedia, partido de Leandro N. Alem, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en Villa Tesei, partido de Hurlingham.

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La investigación avanzó con la detención de M. E. D., de 41 años y empleado del Ministerio de Salud de la Nación, y G. A. B., de 52, profesor de Geografía en escuelas secundarias de Ituzaingó y Morón. Según el expediente, ambos habrían mantenido contacto con adolescentes vinculados a las divisiones inferiores de Independiente entre enero y abril de este año.

En el expediente judicial se incorporaron chats que demuestran ofrecimientos de dinero, pedidos de fotos y propuestas para sumar a otros menores. Los acusados contactaron a chicos del club mediante redes sociales, donde pedían imágenes personales e íntimas con la promesa de “10 mil pesos por semana” o “comisiones” por sumar a otros juveniles.

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Los procedimientos fueron realizados por personal de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía bonaerense, en una investigación encabezada por la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús. En el allanamiento en Vedia intervino y encabezó el procedimiento la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín.

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Denuncia y cómo procedían los acusados

La investigación se inició después de que el club de Avellaneda denunciara episodios de grooming que involucraban a juveniles de la pensión y otras categorías de Inferiores. A partir de capturas de pantalla, testimonios y análisis de dispositivos, los investigadores reconstruyeron una modalidad de captación que incluía perfiles falsos de Instagram, mensajes temporales y transferencias de dinero a través de billeteras virtuales.

En uno de los intercambios incorporados al expediente, uno de los acusados se presenta ante un adolescente de 13 años bajo la figura de un supuesto “botinero”.

“Botinero es un tipo que le pasa plata a futbolistas, por lo general juveniles. Sin nada a cambio”, escribió. Luego le ofreció “10 mil por semana” y finalmente “30 mil” mensuales. También le pidió un alias para hacerle transferencias y le aclaró: “Ahora te aclaro un par de cosas”.

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El diálogo continuó con preguntas sobre cómo gastaría el dinero y con pedidos para que le enviara fotos. “Cuando gastes mi platita quiero que me muestres en qué gastás. Mandá fotos”, escribió el sospechoso. Más adelante, incluso le ofreció dinero a cambio de incorporar a otros chicos: “Te ganás comisión si me aceptan como botinero”.

Otro de los chats incorporados al expediente fue atribuido a uno de los imputados, quien utilizaba perfiles en redes sociales para contactar a los adolescentes alojados en la pensión de Independiente, consultándoles si estaban solos, cuándo podían salir y si tenían permiso para retirarse durante los fines de semana.

“¿Y en la semana no te dejan salir a dar una vuelta o hacer algo?”, consultó en uno de los mensajes. Después, cuando el chico le contó que tenía “salida libre” los fines de semana, el acusado le respondió: “Está re lindo acá para pasear”.

En otro intercambio, un adolescente contó que estaba “re encerrado” en la pensión y que no tenía dónde quedarse un sábado a la noche. A partir de ahí, el sospechoso comenzó a sugerirle planes y salidas fuera del predio. “Yo salgo mucho a pasear los findes. Este domingo está Colapinto”, le escribió, en referencia al piloto argentino de Fórmula 1 quien realizó una exhibición el pasado domingo 26 de abril de 2026 en el barrio de Palermo. Cuando el chico le preguntó si hacía falta entrada, el acusado le respondió: “No, no, es gratis. Y es por acá cerca de casa”.

Según la investigación, también hubo envío de imágenes de contenido sexual mediante mensajes de única visualización y conversaciones donde los acusados buscaban generar confianza con los adolescentes aprovechando su situación de vulnerabilidad, ya que muchos vivían lejos de sus familias en la pensión del club.

Durante los procedimientos en Vedia y Villa Tesei (Hurlingham) se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una cámara digital.

La investigación determinó que uno de los imputados habría realizado al menos 17 transferencias de dinero a menores de edad mediante Mercado Pago y Cuenta DNI, un elemento que para los investigadores refuerza la hipótesis de captación mediante ofrecimientos económicos.

En uno de los domicilios, además, encontraron dos fotografías impresas en blanco y negro con representación sexual de menores. Fuentes con acceso al expediente detallaron que una de esas imágenes correspondería a una de las víctimas y fue considerada “de especial interés” para la investigación. Parte de lo secuestrado en los allanamientos incluyó un teléfono celular y una computadora portátil.

Los investigadores sostienen que los acusados intentaban evitar ser detectados mediante perfiles que activaban y desactivaban en redes sociales, conexiones desde lugares públicos y mensajes temporales. Ambos quedaron a disposición de la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús y del Juzgado de Garantías Nº4, mientras la causa continúa para determinar si hubo más víctimas y si participaron otras personas en las maniobras denunciadas.