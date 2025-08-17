Vecinos y organizaciones proteccionistas denunciaron que varios delfines y al menos un lobo marino estarían en aparente estado de abandono en el predio del ex Aquarium de Mar del Plata, que cerró a fines de marzo.

Ads

Puede interesarte

Mediante algunas fotografías, se visualiza ejemplares inmersos en estanques con agua visiblemente sucia. Las acusaciones se difundieron tras la viralización imágenes en redes sociales que muestran a los animales en condiciones que vecinos definieron como “deplorables”.

La denuncia pública fue encabezada por Juan Antonio Lorenzanni, presidente de la Fundación Fauna Argentina, quien señaló que recibió información sobre el estado de los ejemplares y advirtió que “a simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono”. Vecinos que ingresaron al predio agregaron testimonios dramáticos: “¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí”, dijo uno de ellos al medio 0223.

Ads

Puede interesarte

Ante la difusión de las imágenes, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó una denuncia penal y solicitó una inspección ocular y pericias técnicas a cargo de la Dirección de Maltrato Animal municipal.

Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato: estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado… pic.twitter.com/OZVHdtHa01 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 17, 2025

El jefe comunal anticipó que, si las pericias confirman maltrato o abandono, se solicitará una medida cautelar de “cuidado integral” para los ejemplares. “En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal”, afirmó Montenegro en sus redes.

Ads

El conflicto se inserta en el marco del cierre definitivo del Aquarium, que dejó de funcionar el 31 de marzo luego de que la empresa The Dolphin Company no alcanzara un acuerdo por el alquiler del predio. En el comunicado difundido cuando se anunció el cierre, los propietarios aseguraron que los animales “nacidos bajo cuidado humano serán reubicados en acuarios y zoológicos tanto nacionales como internacionales”, y que se privilegiaría el bienestar de las especies. Esa promesa ahora está en el centro del debate público.

Organizaciones y referentes proteccionistas reclaman respuestas sobre el operativo de traslado y la situación real de los ejemplares que quedaron en el predio tras el cese de actividades. Lorenzanni confirmó que la Fundación había enviado una carta a la autoridad provincial de fauna hace dos meses solicitando información sobre el destino de los animales, pero que no obtuvo respuesta. “Las imágenes hablan por sí solas”, dijo el ambientalista.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía interviniente ordenó medidas de prueba y que las inspecciones deberán ser realizadas por veterinarios y técnicos especializados para determinar el estado sanitario de los animales y, en su caso, quiénes son los responsables de su cuidado o abandono. La Ley Nacional 14.346 tipifica el maltrato y el abandono de animales, y la investigación buscará clarificar si se configuraron delitos.