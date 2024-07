"Histórica y vergonzante censura en el HCD de Campana", denunció el Círculo de Periodistas de Campana mediante un comunicado después de que en la última sesión del Concejo Deliberante, desde el bloque oficialista de Juntos, y en acuerdo con la Presidencia del cuerpo, impidieron la lectura de una nota ingresada como correspondencia en el orden del día.

“Por primera vez en la historia del mismo, no se lee una nota ingresada en el orden del día, presentada por periodistas y solicitada su lectura por un bloque legislativo”, añadieron a la vez que dispararon: "El bloque oficialista del Intendente Abella, puso a censurar la lectura de la misma, a través de una Moción de Orden”.



La carta que no se leyó durante la sesión apuntaba contra el Concejal oficialista Christian Amaya, denunciado, tras ser visto por cámaras de seguridad del Municipio, por realizar pintadas intimidatorias contra un portal de noticias local.

El texto del Círculo de Periodistas decía lo siguiente:

A la Presidencia del HCD de Campana

Sra. Karina Sala

Nos dirigimos a UD y por su intermedio a los concejales y concejalas (SIC) de esta Honorable Institución, a fin de comunicarle que el Círculo de Periodistas Campana, repudia enérgicamente la campaña pública de hostigamiento e intimidación al Medio Digital Campana Noticias por parte de, al menos, un integrante de la fuerza política que gobierna el Municipio de Campana.

Visto que, durante la misma, perpetrada maliciosamente a partir del 25 de enero del 2023 y en más de 30 ocasiones, fue detenido in fraganti cometiendo el presunto delito, el concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya.

Considerando, que los hechos acaecidos en el ámbito del espacio público, no solo son amenazantes y perturbadores al libre ejercicio del periodismo, generando miedo colectivo para que dicho medio y otros se expresen, o no, de una manera determinada, sino que también desprestigian a la víctima ante la opinión pública y perjudican el ejercicio de su actividad comercial; desde el CIPECA, apoyamos totalmente la decisión de nuestro Socio Activo y titular de Campana Noticias, Leo Fay, de llevar el caso al ámbito judicial.

Asimismo, pedimos a las dos instancias institucionales del Estado Municipal, al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante, a expedirse respecto del accionar in fraganti en el caso de un funcionario público de altísimo rango, que, de manera directa e indirecta, afecta la libertad de prensa y de expresión del periodismo y de los medios de comunicación locales.

Sin otro particular, saludamos a UD muy atte.