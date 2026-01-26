La Clínica Modelo Quilmes quedó en el centro de un conflicto laboral luego de que la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) denunciara el despido sin causa de dos médicos afiliados al sindicato, ocurrido el pasado 19 de enero. Desde el gremio advirtieron que se trata de una medida “persecutoria” contra trabajadores que reclamaron el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en el sector privado de la salud.

El caso generó preocupación entre profesionales de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente tensión laboral en clínicas y sanatorios privados. Según informó AMRA, tras conocerse los despidos el sindicato solicitó una reunión formal con las autoridades del establecimiento, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

De acuerdo a versiones internas recogidas dentro de la institución, la decisión de desvincular a los médicos tendría como objetivo “amedrentar a quienes reclaman derechos laborales”, una práctica que el gremio considera “desleal” y contraria a la normativa vigente.

Reclamo gremial y protesta en la puerta del sanatorio

Ante este escenario, AMRA anunció que realizará presentaciones administrativas, sindicales y legales en todos los ámbitos correspondientes y convocó a una movilización el próximo 28 de enero a las 12.00, en la puerta de la clínica, para visibilizar el conflicto y exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el secretario general de la delegación Zona Sur de AMRA, Juan Enrique Cataldo, explicó que el conflicto se da en el marco de la aplicación del convenio colectivo firmado con la cámara que agrupa a clínicas de la región, entre ellas la de Quilmes.

“Nos encontramos con que dos colegas afiliados nuestros fueron despedidos sin causa, con el argumento de que decidieron prescindir de sus servicios. El problema es que son afiliados al sindicato y habían reclamado por situaciones que consideraban discriminatorias”, señaló Cataldo, quien conduce la delegación Quilmes–Varela–Berazategui del gremio.

“El objetivo es sembrar miedo”

Para el dirigente sindical, este tipo de decisiones buscan “disciplinar” al resto de los trabajadores. “Estas cosas tienen casi el cien por ciento de intención de atemorizar al resto de los médicos. Se instala el miedo a reclamar, a pedir que se respeten derechos básicos. Y eso está mal”, remarcó.

Cataldo también confirmó que la protesta tendrá una modalidad pacífica pero visible. “Vamos a estar en la puerta del sanatorio, haciendo ruido para que el conflicto se vea. No alcanza solo con ir al Ministerio de Trabajo”, afirmó.

Desde AMRA recordaron que no es la primera vez que se registran conflictos de este tipo en clínicas privadas del sur del Conurbano bonaerense y señalaron antecedentes similares en otros sanatorios de Quilmes en años anteriores, también vinculados a la resistencia a la aplicación del convenio colectivo.

Mientras tanto, el gremio espera una respuesta de las autoridades de la Clínica Modelo Quilmes y reitera su reclamo por la reincorporación inmediata de los profesionales despedidos.