La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, alertó sobre la paralización de la obra en la Ruta Nacional 5, en el tramo que une Mercedes con Suipacha, y denunció que los trabajos se encuentran detenidos a pesar de contar con un 90% de avance.

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Según expresó la legisladora, la interrupción responde a la falta de pago por parte del Gobierno Nacional, lo que impacta no solo en la infraestructura vial, sino también en sectores productivos clave. “Afecta al agro y a la logística de Vaca Muerta, en un corredor estratégico”, señaló.

Sin embargo, Selva puso especial énfasis en las consecuencias en materia de seguridad vial. De acuerdo con datos de la organización Estrellas Amarillas, entre 2024 y 2026 el 60% de las víctimas fatales en ese tramo podrían haberse evitado con la autovía, dado que 9 de cada 10 muertes se producen por choques frontales.

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⚠️🛣️ PARALIZACIÓN DE OBRA RUTA NACIONAL 5



La obra de la RN5 (tramo Mercedes - Suipacha) está paralizada con un 90% de avance, por falta de pago del Gobierno Nacional.



Afecta al agro, a la logística de Vaca Muerta y, lo más doloroso: @EstrellasArg advierte que entre 2024 y… pic.twitter.com/MSYxlTC0At — Sabrina Selva (@SabriSelva) April 14, 2026

“No son solo costos logísticos, son vidas humanas”, remarcó la diputada.

En este contexto, la legisladora presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer los motivos de la paralización y exigir la reactivación de los trabajos. “La desidia estatal se traduce en falta de competitividad y también en pérdida de vidas”, sostuvo.

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