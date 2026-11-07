La aparición de afiches y pasacalles con las imágenes del gobernador Axel Kicillof y del papa León XIV generó una fuerte controversia política en Luján, a pocos días de la llegada del sumo pontífice a la ciudad.

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El episodio comenzó este jueves, cuando la concejala de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Price, publicó un video en el que cuestionó la cartelería y responsabilizó al mandatario bonaerense por una presunta utilización política de la visita papal, en medio de sus aspiraciones presidenciales.

Sin embargo, la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad abrió otra hipótesis sobre el origen de los carteles. Según publicó El Civismo, un vehículo fue identificado mientras varias personas descendían para colocar afiches y pasacalles sobre un puente de la Autovía 7.

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El automóvil sería un Chevrolet Onix, dominio AD 664 LX, registrado a nombre de Nicolás Monti, señalado como coordinador de Prensa del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las cámaras de seguridad y las sospechas sobre la cartelería

De acuerdo con la información difundida, el vehículo fue registrado alrededor de las 6.30 del jueves. En las imágenes se observa cómo varias personas realizan la pegatina de los afiches y colocan pasacalles en la zona.

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La identificación del automóvil alimentó las sospechas de sectores cercanos al gobernador, que interpretaron el episodio como una posible maniobra para vincularlo con una campaña de promoción política durante la visita del Papa.

Frente a la controversia, se habrían realizado gestiones ante el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La concejala Price había difundido previamente las imágenes de los carteles y cuestionado su contenido, pero la aparición de nuevos elementos trasladó la discusión hacia quiénes estuvieron detrás de su colocación.

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El espacio de Kicillof rechazó cualquier vinculación

En medio de las acusaciones, el Movimiento Derecho al Futuro Luján, espacio que respalda políticamente a Kicillof, publicó un comunicado para despegarse de la iniciativa.

Bajo el título “Frente a la llegada del Papa León XIV: más encuentro y menos especulación política”, las organizaciones aseguraron que no tuvieron participación en la colocación de los afiches ni se trató de una actividad impulsada orgánicamente por el movimiento.

También cuestionaron que se atribuyan responsabilidades sin pruebas concluyentes y señalaron que los carteles carecían de firma o identificación institucional.

El documento incluyó un llamado a los dirigentes políticos y, especialmente, a quienes ocupan cargos públicos, para evitar que la visita papal se convierta en un escenario de confrontación partidaria.

“La llegada del Papa debe ser una oportunidad para el encuentro, la fraternidad y la unidad de nuestro pueblo, no una excusa para alimentar divisiones o profundizar enfrentamientos”, expresaron.

Por último, las organizaciones reivindicaron el legado del papa Francisco y convocaron a priorizar valores como la solidaridad, el amor al prójimo y la justicia social.

La controversia quedó instalada en la previa de un acontecimiento de fuerte relevancia religiosa e institucional para Luján, mientras se busca determinar quiénes organizaron la colocación de la cartelería y con qué finalidad.