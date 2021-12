En el marco del desalojo de una cooperativa textil ubicada en la localidad de Wilde, en Avellaneda, un cronista de radio denunció que fue golpeado, robado y detenido por miembros de la policía bonaerense. El desalojo fue realizado por más de 200 efectivos de la Policía bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a 4 funcionarios del Poder Judicial.

[URGENTE] El periodista de AM750, @MauriElbueno, fue detenido junto a otras personas en la violenta represión que realizó la policía bonaerense en el desalojo de la cooperativa Nueva Generación de Wilde. [https://t.co/7cJbEEMZfv] pic.twitter.com/YjyjQh9QlX — Radio AM 750 (@AM750) December 7, 2021

"Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la policía bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría", denunció Mauricio Polchi, periodista de la AM 750, desde un video grabado en el camión celular, donde se lo puede ver junto a otros detenidos quienes también denuncian el proceder policial.

La policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió de manera salvaje a trabajadoras costureras de Nueva Generación. Varias personas detenidas entre ellas la diputada electa @LuciaKlug. Nos estamos convocando a la comisaría 5ta de Avellaneda (Lincoln y Emilio Zola) — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 7, 2021

Por su parte, uno de los trabajadores detenidos, denunció la actuación policial: "Nos re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos". En tanto, el dirigente social Juan Grabois denunció que también fue detenida la diputada provincial electal Lucia Klug. "Nos estamos convocando a la comisaría 5ta de Avellaneda", informó el activista en Twitter.

VIOLENTO DESALOJO EN AVELLANEDA Reprimen a las y los trabajadores textiles de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación, que se encontraban defendiendo sus fuentes de trabajo. pic.twitter.com/Yzg6Wh5U7C — Radio Gráfica (@RadioGrafica893) December 7, 2021

El desalojo fue ordenado por el juez Pablo Ernesto Bocaccia, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Avellaneda. Pasadas las 9, se hicieron presentes en el lugar más de 200 efectivos de la Policía Bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios de seguridad. Hasta el momento el Minsitro Sergio Berni no se expresó al respecto.