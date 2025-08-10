Una dura carta publicada en el medio local Radio FM Alpha 100.5 encendió la polémica en Bolívar. El texto denuncia que Ezequiel Bravo, vecino de la localidad de Pirovano, perdió su pensión por discapacidad y cuestiona duramente al Gobierno nacional y a los candidatos que lo respaldan.

"La libertad no avanza, atrasa", comienza el escrito. "Se ensañaron con los más débiles, con los viejos, con las personas con discapacidad, con los niños. Ahora me pregunto: ¿los candidatos de Bolívar pueden mirar a un padre o a una madre con un hijo con discapacidad a la cara? Pareciera que no, para ellos son invisibles", continúa la misiva firmada por Carlos Massoni.

La publicación generó un fuerte eco en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de solidaridad hacia Ezequiel y su familia. "Vergüenza nacional", expresó Micaela Chiminella. Laura Alberti dejó un "abrazo", mientras que desde el negocio local Motopartes Lubricentro escribieron: "Dios hará justicia".

Otros usuarios, como Ada Echave, señalaron: "Apoyo totalmente la protesta por Ezequiel y por todos", y Miriam Delgado afirmó: "Cuánta crueldad, y pensar que todavía hay gente que apoya a este Gobierno".

El caso se suma a una serie de denuncias por bajas de pensiones por discapacidad que, en las últimas semanas, generaron malestar y reclamos en distintas localidades de la Provincia.

El caso se conoce en un contexto de creciente preocupación en el distrito. En mayo, la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Bolívar alertó que más de 2.000 vecinos podrían recibir cartas documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) citándolos a presentar documentación médica para “verificar” el beneficio.

El organismo municipal denunció que, en las notificaciones, se indica como “centro de atención” una dirección particular que nada tiene que ver con ANDIS, lo que generó confusión, angustia y malestar entre los citados. "No son papeles. Son personas. Y sus derechos no se suspenden: se defienden", habían remarcado desde la dependencia local.