Una familia de Azul fue trasladada hasta Tandil en un móvil oficial del Municipio y terminó en la estación ferroviaria, en una situación que generó un fuerte conflicto entre ambas comunas y derivó en actuaciones judiciales.

Ads

El caso fue difundido por Diario El Tiempo de Azul y medios de Tandil, que reconstruyeron las distintas versiones sobre el traslado. El grupo está integrado por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, y según denunciaron, llegó a la ciudad sin alojamiento ni asistencia previamente coordinada.

La situación fue detectada por el Centro de Monitoreo de Tandil, que permitió activar un protocolo para brindarles resguardo y asistencia.

Ads

La denuncia contra un funcionario de Azul

El concejal de la UCR Agustín Puyou presentó una denuncia ante la Fiscalía N° 24 contra el secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

Puyou difundió audios enviados por el padre de la familia desde una dependencia policial de Tandil. En uno de ellos, el hombre relató con angustia que los habían llevado “como perros y nos tiraron con mis hijos” en la estación.

Ads

Según el concejal, fueron vecinos de Tandil quienes se acercaron inicialmente para entregarles mantas y comida al encontrar al grupo en situación de vulnerabilidad.

El edil también mostró publicaciones realizadas por integrantes de la familia en grupos de “Clasificados de Tandil”, donde solicitaban ropa y alimentos durante la noche en la que llegaron a la ciudad.

Puyou sostuvo además que había advertido previamente a funcionarios municipales de Azul sobre la situación de violencia que atravesaba la familia y que no obtuvo respuestas durante la semana.

Ads

Qué ocurrió en Tandil

La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, confirmó en declaraciones a El Eco de Tandil que la familia fue detectada a través de las cámaras del Centro de Monitoreo.

Según explicó la funcionaria, el grupo había llegado en un vehículo oficial del Municipio de Azul y no existía una comunicación previa con las autoridades tandilenses para coordinar su llegada y asistencia.

Marcieri señaló que la situación era especialmente delicada porque la familia tenía una causa judicial activa en Azul y, según indicó, existía una disposición para que contara con una custodia policial dinámica mientras se definían medidas de protección.

Además, una de las personas del grupo se encontraba bajo tratamiento médico y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Tandil, llevaba dos días sin recibir su medicación.

Tras ser detectados, se activó el protocolo municipal para personas en situación de vulnerabilidad. La familia recibió alojamiento de emergencia y los menores fueron trasladados al Hospital de Niños de Tandil para realizar los controles correspondientes.

La Policía también inició actuaciones por averiguación de ilícito.

La versión del Municipio de Azul

Desde el gobierno de Azul dieron una versión diferente sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Seoane, negó que se haya tratado de un abandono y sostuvo que la propia familia había solicitado ser trasladada a Tandil porque buscaba alejarse de una situación de violencia y comenzar una nueva etapa.

Según explicó el funcionario, los integrantes del grupo habían manifestado que contaban con posibilidades de trabajo y alojamiento en la vecina ciudad. Ante ese pedido, el Municipio dispuso el traslado en un vehículo oficial.

Seoane aseguró además que el viaje contó con el acompañamiento de una trabajadora social y otro empleado municipal, y rechazó las acusaciones formuladas por Puyou.

Desde Azul sostienen así que se trató de una asistencia solicitada por la propia familia y no de una situación de abandono.

Versiones cruzadas entre el concejal Agustín Puyou y el funcionario municipal Omar Seoane.

Tandil pedirá explicaciones

La versión del Municipio de Azul fue cuestionada desde Tandil, donde remarcaron que no existió una coordinación previa para recibir al grupo ni documentación que acreditara el alojamiento que supuestamente tendría disponible.

Marcieri consideró que una intervención profesional no puede limitarse a trasladar a una familia vulnerable y dejarla en una estación sin garantizar previamente las condiciones de asistencia y protección.

Ante la situación, el Ejecutivo tandilense adelantó que enviará una nota formal al Municipio de Azul para solicitar explicaciones y reclamar el reintegro de los gastos ocasionados por la asistencia brindada.

El caso quedó así atravesado por dos versiones contrapuestas: mientras desde Azul aseguran que la familia pidió ser trasladada para comenzar una nueva etapa en Tandil, desde esa ciudad sostienen que el grupo fue dejado sin asistencia y que el procedimiento podría haber sido irregular.

La investigación deberá determinar si existió alguna irregularidad o delito en la actuación de los funcionarios involucrados.