Desde el bloque de Juntos por el Cambio apuntaron contra la gestión del Intendente Pablo Torres del Frente de Todos. Aseguraron que hubo “sobreprecios” en varias compras que hizo el Ejecutivo en 2020. "Hay proveedores que no existen, no están en Facebook, no tienen web y en la dirección fiscal hay una casa de familia, no una empresa", denunciaron.